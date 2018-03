Letzter Nördlicher Breitmaulnashorn-Bulle ist tot

Nanyuki. Er war der letzte männliche Vertreter seiner Art: Nun ist der Nördliche Breitmaulnashorn-Bulle „Sudan“ in Kenia gestorben. Wie das Wildtierreservat Ol Pejeta mitteilte, habe das 45 Jahre alte Tier zuletzt altersbedingt stark gelitten. Die Tierärzte entschieden sich deshalb am Montag dazu, den Bullen einzuschläfern.

„Er war ein großartiger Botschafter für seine Art“, sagte Richard Vigne, Leiter des Reservats nördlich von Nairobi. „Eines Tages wird sein Tod hoffentlich als wegweisender Moment für Naturschützer weltweit gesehen werden.“

