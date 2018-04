Nashornbulle Sudan beerdigt

Johannesburg. Sudans Tod bewegte die Welt, nun gab es in Kenia eine emotionale Abschiedsfeier für den Nashornbullen. Der 45 Jahre alte Sudan, das letzte männliche Nördliche Breitmaulnashorn der Welt, war im März von Tierärzten eingeschläfert worden.

An der Abschiedszeremonie am Samstag nahmen neben Tierschützern, Pflegern und Wachleuten auch kenianische Politiker teil, wie das Wildtierreservat Ol Pejeta bei Facebook mitteilte. Ein Gedenkstein erinnert an den letzten männlichen Vertreter der Unterart.

Vor rund einem Jahr startete das Wildtierreservat über die Dating-App Tinder eine Kampagne zur Erhaltung der Art. „Ich will nicht zu aufdringlich sein, aber das Schicksal der Spezies hängt buchstäblich von mir ab“, hieß es in dem eigens für den damals 43-jährigen Bullen erstellten Profil. Unter dem Motto „Der begehrteste Junggeselle der Welt“ sollten neun Millionen Dollar (8,3 Millionen Euro) gesammelt werden, mit denen Möglichkeiten zur künstlichen Befruchtung erforscht werden sollen.

Sudans Tochter und Enkelin leben noch

Weltweit gibt es nun nur noch zwei Nördliche Breitmaulnashörner, Sudans Tochter und seine Enkelin. Mithilfe künstlicher Reproduktion versuchen Wissenschaftler, den Fortbestand zu sichern - bisher aber ohne Erfolg. Eizellen der beiden Weibchen sollen mit vor längerer Zeit gewonnenen und eingelagerten Spermien verschmolzen werden.

Die beiden letzen Breitmaulnashörner der Welt, Najin l.) und Fatu. Quelle: imago stock&people

Das Nördliche Breitmaulnashorn lebte einst in Zentral- und Ostafrika. 1960 gab es der Naturschutzunion IUCN zufolge dort noch 2360 der Tiere. Seit 2008 gilt die Unterart als in freier Wildbahn ausgestorben. Vom Südlichen Breitmaulnashorn gibt es dank intensivem Tierschutz im südlichen Afrika heute mehr als 20.000 Exemplare. Der Bestand des Java- und Sumatra-Nashorns hingegen wird der Umweltstiftung WWF zufolge auf jeweils nicht einmal mehr 100 Tiere geschätzt.

Von RND/dpa