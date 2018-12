Hannover

Balkone, Fenster oder Vorgärten: Gerade in der Winter- und Adventszeit sorgen Lichterketten für eine besinnliche Atmosphäre. Doch wann sollte eine Lichterkette, die ein Jahr im feuchten Keller gelegen hat, aussortiert werden? Sind die Lichterketten, die günstig im Angebot beim Discounter gekauft worden sind, sicher? Hier ein paar Tipps, worauf Sie achten sollten.

Wann sind Lichterketten sicher?

Experten von Feuerwehr und TÜV warnen vor billigen Lichterketten und raten, nur die mit den Gütesiegeln GE-Prüfzeichen („Geprüfte Sicherheit“) und VDE-Prüfzeichen (Kennzeichnung vom „Verband Deutscher Elektrotechniker“) zu kaufen. Außerdem sollten sie mit eindeutigen Herstellerangaben sowie wichtigen Warnhinweisen ausgestattet sein. Lichterketten für den Innenbereich dürfen nicht im Außenbereich verwendet werden. Für den Balkon und den Garten ist es ebenfalls ratsam, nur Lichterketten einsetzen, die mindestens der Schutzart des IP44-Standards entsprechen. Das trifft auch für elektronische Zeitschaltuhren zu, die im Außenbereich angebracht werden. Das Kürzel IP44 zeigt dem Verbraucher, dass die Beleuchtung für den Außenbereich geeignet und wetterfest ist. Je höher die Ziffer hinter den Buchstaben „IP“ ist, umso beständiger ist die Beleuchtung. Für den Außenbereich empfiehlt es sich auch, keine Lichterketten mit Batterien einzusetzen. Einlaufendes Wasser in das Batteriefach kann ansonsten einen Kurzschluss verursachen.

Moderne Lichterketten mit LED-Technologie?

Viele Lichterketten-Fans schwören auf den herkömmlichen Lichterschmuck, da das Licht weicher und angenehmer ist. Das blaue und grelle Licht der modernen LED-Lichterketten stört die Gemütlichkeit und ist weniger beliebt. Trotzdem raten Experten nur noch LED-Lichterketten zu verwenden, da Strom und Geld gespart wird: „Obwohl die Anschaffungskosten höher sind, lohnt sich die Investition, da LED-Lichterschmuck sparsamer und äußerst langlebig ist. Zudem schneidet er auch bei der Sicherheit besser ab“, so die Experten vom TÜV. Alte Lichterketten seien dagegen meist wahre Stromfresser. Auch der Einsatz einer Zeitschaltuhr spart übrigens Strom.

LED-Lichterketten sicherer als herkömmlicher Lichterschmuck ?

Die LEDs kommen im Gegensatz zu den klassischen Lichterketten mit Sicherheitskleinspannung aus. Diese Funktion übernimmt ein vorgeschaltetes Sicherheitsnetzteil, welches die Steckdosenspannung auf eine berühr-ungefährliche Kleinspannung von wenigen Volt reduziert. Dadurch ist die Gefahr eines Stromschlages für den Anwender nicht mehr gegeben, falls eine Lichterkette beschädigt ist – was zum Beispiel beim Aufwickeln und Verstauen passieren kann oder, bei minderwertigem Kunststoff, durch langjährige Lagerung. Eine sichere Lichterkette trägt übrigens gleich zwei Prüfzeichen: eines auf dem Produkt und eines auf dem Netzteil.

Lichterschmuck im Vorgarten: Wann muss das Licht aus?

In der Weihnachtszeit wetteifern viele um die ausgefallensten Lichtinstallationen in Haus und Garten – nicht immer zur Begeisterung ihrer direkten Nachbarn. Grundsätzlich gilt, dass der Lichterketten-Fan darauf achten sollte, dass sich die Nachbarn nicht vom Lichterketten-Licht gestört fühlen, was gerade bei blinkenden Lämpchen der Fall sein kann. Leuchtet und blinkt die Dekoration so grell, dass andere keinen Schlaf finden, muss die Festbeleuchtung zumindest nachts ausgeschaltet werden. Generell sollte Weihnachtsbeleuchtung im Sinne der guten Nachbarschaft um 22 Uhr abgeschaltet werden.

Von Jessica Schantin