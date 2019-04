Tel Aviv

Mit der kleinen Raumsonde „Beresheet“ will Israel am Donnerstag zum ersten Mal auf dem Mond landen. Die Sonde kreist seit knapp einer Woche um den Erdtrabanten und hat dabei schon mehrere wichtige Manöver gemeistert. Am Donnerstagabend soll die Sonde vom optimalen Punkt aus die Landung versuchen. Es ist die erste privat finanzierte Mission dieser Art.

Die Mondlandung ist nach Angaben der israelischen Nonprofit-Organisation SpaceIL, die hinter dem Projekt steht, im Bereich des „Meers der Heiterkeit“ geplant, einem Mondmeer. Das kleine Israel will nach den Großmächten USA, Russland und China das vierte Land werden, das mit einem Raumschiff auf dem Mond landet.

Untersuchung des Magnetfelds geplant

Die kleine Sonde hatte ihre sieben Wochen lange Reise zu dem Erdtrabanten am 22. Februar vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida begonnen. Sie wurde von einer Falcon-9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk in die Umlaufbahn der Erde befördert.

Die Sonde mit einem Gewicht von knapp 600 Kilo und eineinhalb Meter Höhe soll eine israelische Flagge auf dem Mond aufstellen und das Magnetfeld untersuchen.

