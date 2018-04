Amsterdam. Viel zu oft enden Plastikflaschen als Müll in Gewässern. Amsterdam kann davon ein Lied singen. Die Grachten sind regelrecht zugemüllt. Das Unternehmen „Plastic Wahle“ will das ändern. Mitarbeiter und Touristen fischen für die Firma in den Kanälen. Doch die Flaschen fliegen dann nicht auf Deponie, sondern werden zu Baumaterial für Möbel weiterverarbeitet. Wie das geht, sehen Sie hier im Video.

Von sos/RND