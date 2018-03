Mit der Kraft der Kichererbse

Hannover. In der orientalischen Küche sind Kichererbsen beliebt. Doch egal, in welchem Gericht die Hülsenfrüchte verarbeitet werden – sie sind ein Powerfood. Schließlich sind sie eiweiß- und ballaststoffreich und fettarm. Außerdem steckt in den Kichererbsen Eisen, Kalzium, Zink, Folsäure und die Vitamine A, B 6 , C, E und K.

Übrigens: Roh sind die Hülsenfrüchte wegen dem Gift Phasin und dem Bitterstoff Saponin ungenießbar.

So geht’s

Zutaten (für zwei Personen):

35 g Rucola, 5 Eier (Größe M), Meersalz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, ½ TL Paprikapulver, 50 g Mascarpone, 2 EL Olivenöl, 80 g Kichererbsen aus der Dose, abgetropft, 20–30 g Parmesan, gehobelt

Den Backofen auf 190 Grad Celsius Umluft mit Grillfunktion vorheizen. Den Rucola waschen und trocken schleudern. 30 Gramm Rucola grob hacken, den Rest beiseitestellen. 20 Gramm gehackten Rucola mit Eiern, Salz und Pfeffer in einem hohen Mixbecher mit dem Stabmixer pürieren. Paprikapulver, Mascarpone und eineinhalb Esslöffel Olivenöl zugeben und cremig rühren.

Olivenöl in eine ofenfeste beschichtete Pfanne (Durchmesser 24 Zentimeter) geben und auf niedriger Stufe erhitzen. Die Eiermasse mit den Kichererbsen in die Pfanne geben und den restlichen gehackten Rucola darauf verteilen. Den Deckel aufsetzen und drei Minuten vorgaren.

Dann die Pfanne in den vorgeheizten Ofen auf die mittlere Schiene stellen und die Frittata fünf bis sieben Minuten backen. Die Frittata aus der Pfanne auf einen großen Teller gleiten lassen, mit Parmesan und Rucolablättern garnieren und servieren.

Das Rezept stammt aus dem Buch „Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode“ von Anne Fleck. Die Autorin ist Ärztin und Ernährungsexpertin. Ihr Buch ist bei Becker Joest Volk erschienen und kostet 29,95 Euro. Quelle: Justyna Schwertner, Hubertus Schüler

Von Sarah Franke/RND