Multitasking? Kein Problem!

Hannover. Wir Kinder können viele Sachen gleichzeitig. Das glauben Eltern nur nicht. Ein Beispiel: Als ich vor ein paar Tagen mit meiner Mutter auf dem Sofa saß, sagte sie zu mir, dass ich das Handy weglegen und besser für die Religionsarbeit lernen solle, die ich bald schreiben muss.

Spiele spielen und über Gleichnisse nachdenken

Daraufhin antwortete ich, dass das nicht nötig sei. Obwohl ich das Handy in der Hand halte und irgendein Spiel spiele, denke ich gleichzeitig über Gleichnisse nach. Also die, die in der Bibel stehen. Mama wollte mir nicht glauben, dass ich beides auf einmal hinkriege. Dabei kennt sie das doch ganz gut von meinem älteren Bruder. Der kann fast alles mit dem Handy in der Hand – essen, Zähne putzen, zur Schule gehen, Hausarbeiten machen. Wo mein Bruder ist, ist auch sein Handy und umgekehrt.

Ich bin Multitasking-fähig

Am Ende musste ich dann doch ganz normal lernen – ganz ohne Handy. Wieso kann Mama nicht verstehen, dass ich spielen und gleichzeitig denken kann? Ich glaube: Ich bin Multitasking-fähig. Meine Mama muss das noch lernen.

Von Finja Manssen/RND