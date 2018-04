„Point Nemo“ ist der Friedhof der Raumschiffe

Sydney. Wo genau die chinesische Raumstation „Tiangong 1“ abstürzen würde, war lange ein Rätsel. Dass sie am Montag nun aber ganz in der Nähe des „Friedhofs der Raumschiffe“ im Pazifik eintauchte, ist ein „glücklicher Zufall“. Denn dieser „Point Nemo“ gilt als der abgelegenste Ort der Erde.

Als die letzten Bruchstücke des chinesischen Raumlabors in die Weiten des Pazifischen Ozeans stürzten, war das Kwajalein-Atoll im Herzen der Marshallinseln noch am nächsten dran. „Es würde mich nicht wundern, wenn jemand es dort gesehen hat“, schrieb Jonathan McDowell, ein Astronom des Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, auf Twitter.

Better map of the Tiangong-1 impact location. Kwajalein was just uprange so I wouldn't be surprised if someone there saw it. Location is 860 km from Samoa and 1700 km from Tahiti (which, I'm told, is a magical place.) pic.twitter.com/Ecds0kEheN — Jonathan McDowell (@planet4589) April 2, 2018

Der exakte Absturzort sei 860 Kilometer von Samoa und 1700 Kilometer von Tahiti entfernt. „Es ist ihm gelungen, den Weltraumfriedhof zu verpassen, der weiter südlich liegt“, schrieb der Astronom.

So nah am offiziellen Weltraumfriedhof einzuschlagen, obwohl die Station außer Kontrolle geraten war, ist jedoch ein ziemlicher Zufall. Denn der einsam gelegene Meeresbereich, der als letzte Ruhestätte für Weltraummüll benutzt wird, ist ideal dafür geeignet: „Point Nemo“ gilt als der abgelegenste Ort der Erde.

Knapp verfehlt: Die Grafik zeigt den Absturzort der chinesischen Weltraumstation „Tiangong 1“ und die Lage von „Point Nemo“. Quelle: RND/pda

Seit den Siebzigerjahren sollen bis zu 300 alternde Satelliten oder Raumstationen am „Point Nemo“ versenkt worden sein. Darunter sind die 120 Tonnen schwere sowjetische Raumstation MIR, die im März 2001 gezielt zum Absturz gebracht wurde, sowie Versorgungsschiffe, Raketen und andere Weltraumfahrzeuge.

Dass die Nasa diesen einsamen Ort zum „Weltraumfriedhof“ ernannt hat, liegt auch daran, dass er weit genug entfernt von jeder menschlichen Zivilisation ist. Seine genauen Koordinaten lauten übrigens 48° 52’ 31,75“ S, 123° 23’ 33,07“ W.

Auch ISS wird irgendwann in den Pazifik fallen

Auch die Internationale Raumstation (ISS) wird eines Tages ihr Ende am „Point Nemo“ nehmen. Derzeit ist geplant, dass sie 2024 in der Region zum Absturz gebracht wird. Zum Schrottplatz unter Wasser wird „Point Nemo“ dennoch nie werden. Schließlich schaffen es die meisten Teile nicht mal bis in die Tiefen des Pazifiks, da sie beim Eintritt in die Atmosphäre der Erde verglühen.

Weltraumorganisationen wie die amerikanische Nasa oder die europäische Esa planen in Zukunft zudem, ihre Materialien so anzupassen, dass das gesamte Material beim Eintritt in die Atmosphäre verglüht und keinerlei Müll zurückbleibt.

Von Barbara Barkhausen/RND