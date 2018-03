„Problematisch wird die Angst, wenn sie lähmt“

Berlin. Jeder kennt dieses unangenehme Gefühl, wenn sich der Magen zusammenkrampft, einem ganz heiß wird, das Herz rast und das Adrenalin durch den Körper schießt – wir haben Angst. Mitunter vor scheinbar ganz absurden Dingen, doch oft sind die Ängste auch greifbar – spätestens, wenn man etwas genauer hinschaut. In ihrem Buch „Keine Angst ... ist auch eine Lösung“ geht das Autorenpaar Alexa Hennig von Lange (AHvL) und Marcus Jauer (MJ) der Angst auf die Spur, genauer gesagt ihren ganz persönlichen Ängsten. Die beiden sind auch im wahren Leben ein Paar. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema habe etwas von Selbsttherapie gehabt, sagen die zwei.

Das Autorenpaar Alexa Hennig von Lange wurde 1973 geboren und schrieb bereits als Kind erste kleine Geschichten. 1997 erschien ihr Debütroman „Relax“, 2002 bekam sie den Deutschen Jugendliteraturpreis. Es folgten zahlreiche Romane für Erwachsene, Jugendliche und Kinder sowie Erzählungen und Theaterstücke. Ihrem Mann Marcus Jauer wurde Hennig von Lange auf einer Party vorgestellt. Davon und auch von den (Bindungs-)Ängsten, die mit einer Kennenlernphase einhergehen können, erzählt der Journalist Jauer (Jahrgang 1974) in einer seiner Episoden in „Keine Angst ... ist auch eine Lösung“. Jauer arbeitete im Feuilleton der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und schreibt als Autor für die „Süddeutsche Zeitung“. Das Paar lebt mit seinen fünf Kindern, zwei davon hat Hennig von Lange aus vorherigen Beziehungen, als Patchwork-Familie im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg.

Was hat den Anstoß dafür gegeben, sich in einem ganzen Buch mit dem Thema Angst zu befassen?

MJ: Für mich als Journalist ist Angst das Thema der Stunde. Hinter vielem, was wir in der Gesellschaft derzeit gerade hitzig diskutieren – das Verhältnis zwischen Mann und Frau, zwischen Offenheit und Abschottung, Alt und Neu ganz allgemein –, steht meiner Ansicht nach irgendeine Angst. Die Angst, dass sich etwas Grundlegendes ändern könnte und man damit nicht zurechtkommt. Die Angst, seinen Platz zu verlieren, der Sicherheit gibt. Die Angst, nicht recht zu behalten. Ich habe mich gefragt: Woher kommt das? In unserem Buch antworten wir auf diese Frage mit persönlichen Geschichten.

AHvL: Als kleines Mädchen hatte ich Angst, meine Eltern zu verlieren und allein in der Welt zu stehen. So, wie Hänsel und Gretel, die ja die Urangst von uns Menschen symbolisieren: hilflos damit dem Tod, der Natur und den Unvorhersehbarkeiten des Lebens gegenüberzustehen. Das war der Grund, warum ich schon mit acht Jahren anfing zu schreiben. In meinen Geschichten wollte ich mich meinen Ängsten stellen und sehen, was mit mir passiert. Und tatsächlich hatte es schon damals etwas Befreiendes.

In Ihrem Buch schildern Sie abwechselnd Ihre ganz persönlichen Ängste von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Warum sollte das auch für andere interessant sein?

MJ: Weil es Ängste sind, die jeder kennt. Wir reden hier ja nicht über Angststörungen, derentwegen man zum Arzt geht. Es geht um ganz alltägliche Situationen, in die man schon mit einem flauen Gefühl im Magen hineingeht, weil man Angst hat, zu scheitern, sich zu blamieren, aber auch – und für Männer nicht leicht zuzugeben – verletzt zu werden.

AHvL: Im Laufe meines Lebens habe ich festgestellt, dass ich nicht die Einzige bin, die Angst hat, verlassen zu werden, nicht auszureichen, dumm zu sein und so weiter und so fort. Diese Ängste begleiten einen natürlich nicht ständig. Zu gegebenem Anlass tauchen sie als quälende Gedanken auf und man versucht alles, sie loszuwerden. Doch genau dadurch werden die Gedanken immer quälender. Ich dachte, das kann ja nicht der Sinn der Sache sein.

Viele Ängste, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, scheinen schon aus Kindheitstagen herzurühren.

AHvL: Wir haben uns beim Schreiben gefragt: Wann fiel mir als Kind zum ersten Mal bewusst auf, ich habe Angst? In meiner Erinnerung waren das immer total archaische Ängste. Etwa, dass ein Komet auf die Erde stürzt und alles Leben auslöscht. Dass ein Monster unter meinem Bett liegt. Dass ich verloren gehe. Mit der Zeit wandeln diese Ängste ihre äußere Erscheinung, aber ihr Wesen bleibt. Wir sind erwachsen, tragen aber seit Jahren dieselben Ängste mit uns herum.

MJ: Als Mann kann ich sagen, dass man sich dieser Ängste aber oft gar nicht bewusst ist. Ich hätte beispielsweise nie gesagt, ich habe Angst vor Kritik, weil das ja bedeutet, ich habe Angst, in den Augen der anderen nicht bestehen zu können, und das ist im Kern eine Existenzangst. Ich hätte stattdessen immer behauptet: Ich versuche eben, Dinge perfekt zu machen. Dass mein Perfektionismus eine Reaktion auf meine Angst vor Kritik ist, habe ich nicht gesehen, im Gegenteil, ich hielt das für eine positive Eigenschaft von mir.

Männer und Frauen scheinen ganz unterschiedliche Ängste zu haben. Täuscht das?

AHvL: Als Marcus und ich uns kennengelernt haben, dachten wir oft: „Was? Vor der Sache hat der andere Angst? Hätte ich persönlich nie!“ Schon bei meinen Eltern war es so, dass sie ihre jeweiligen Ängste teilweise regelrecht absurd fanden. Beim Schreiben haben Marcus und ich allerdings einsehen müssen, dass alle Ängste den gleichen Ursprung haben. Ganz brachial gesagt: Etwas nicht zu überstehen.

Ein populärer Begriff, der immer wieder in den Medien aufploppt, ist die große, allumfassende „German Angst“.

MJ: Der Begriff machte sich in den letzten Jahren ja immer wieder daran fest, dass die Deutschen Umbrüchen, Veränderungen oder Neuem im Allgemeinen angeblich nicht so aufgeschlossen gegenüberstehen. Ganz unabhängig davon, ob das noch so stimmt, kann einen eine gesunde Zurückhaltung ja auch vor Fehlern bewahren. Problematisch wird Angst aber immer dann, wenn sie einen lähmt, unfähig macht, vernünftige Entscheidungen zu treffen, und plötzlich Panikstarre ausbricht, weil man überall den Untergang aufziehen sieht.

Ist ein angstfreier Zustand erstrebenswert – abgesehen von realen Ängsten vor Feuer oder einem herannahenden Zug etwa?

AHvL: Also ich empfinde den angstminimierten Zustand als extrem angenehm, weil ich mir einfach nicht mehr dauernd erzähle, was alles schiefgehen kann. Meine Erfahrung ist, dass das Leben deswegen nicht schlechter läuft, die Dinge nicht weniger gut funktionieren. Ganz im Gegenteil, vieles geht wesentlich leichter, sodass ich mich selbstverständlicher verhalte und auch leichter lesbar für mich und für andere bin. Dadurch entstehen deutlich weniger Missverständnisse.

