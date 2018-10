Hannover

Hauswinkelspinnen zählen zu den größten Spinnenarten, die es in Europa gibt (lesen Sie hier alles zur Hauswinkelspinne). Gerade jetzt, da es draußen kälter wird, kommen diese auch in Deutschland in Häuser und Wohnungen und lassen manchen verängstigt zurück.

Doch: Auch wenn Hauswinkelspinnen mit Sicherheit furchteinflößend wirken können, gibt es weltweit deutliche größere Spinnenarten. Sei es eine Vogelspinne, eine Tarantel – vor allem aber die sogenannte Riesenkrabbenspinne, die bis zu 30 Zentimeter Beinspannweite erreichen kann. Bisher wurde diese nur in Laos entdeckt.

Wie bei allen bekannten Riesenkrabbenspinnen stellt das Gift von Heteropoda maxima für Menschen keine nennenswerte Gefahr dar. Zwar kommt es nach einem Biss zu einer schmerzhaften Schwellung; diese klingt allerdings normalerweise binnen eines Tages ab.

Die Spinne mit dem größten Körper weltweit ist die sogenannte Goliath-Vogelspinne. Das Gift ist zwar nicht gefährlich. Aber: Die Größe ihrer Beißwerkzeuge, die so genannten Chelizeren, können eine tiefe Fleischwunde verursachen, die sehr schmerzhaft ist. Ebenfalls schmerzhaft sind die Brennhaare an ihrem Hinterteil. Droht Gefahr, bombardiert sie ihre Feinde damit.

In unserer Bildergalerie zeigen wir einige der größten und furchteinflößendsten Spinnen der Welt.

Von RND/mrz