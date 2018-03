Schöner warten

Hannover. Was macht das Warten angenehm für sie und was weniger? Eine erste Weichenstellung erfolgt bereits bei der Anmeldung. In der Regel bitten dann Praxismitarbeiter den Patienten, „kurz“ im Wartezimmer Platz zu nehmen. Diese unbestimmte Zeitangabe interpretiert aber jeder anders, sodass Besucher schnell enttäuscht sind, wenn Erwartung und Wirklichkeit nicht übereinstimmen. Es herrscht eine negative Grundstimmung.

Daran ändert meist auch ein schön gestaltetes Wartezimmer nichts. Umso wichtiger ist es, die Dauer der Wartezeit erst gar nicht zu thematisieren, aber dennoch einen umfassenden Wartekomfort anzubieten. Eine ansprechende Einrichtung gilt als Qualitätsindikator für die Praxis, denn sie signalisiert Besuchern, dass Arzt und Team am Wohlbefinden der Patienten gelegen ist.

Patienten bevorzugen Diskretion und Ruhe

Welche Merkmale für Patienten „Wartekomfort“ und „Wohlfühlatmosphäre“ ausmachen, ergibt sich aus diversen Befragungen. Dabei stehen zwei zentrale Hauptanliegen stets im Vordergrund: Diskretion und Ruhe. Wartende möchten nicht mit den Beschwerden und Anliegen anderer Patienten oder ständigem Telefonläuten behelligt werden und bevorzugen daher einen von der Anmeldung möglichst weit abgeschirmten Platz. Neben einer hellen und freundlichen Raumgestaltung spielen Sauberkeit und frische Luft für das Wohlfühlen im Wartebereich eine wichtige Rolle.

Patienten wünschen sich ein ruhiges Wartezimmer mit viel Platz und bequemen Sitzmöglichkeiten. Quelle: dpa

Zum Wohlfühlen tragen auch bequeme, nicht zu eng gestellte Stühle mit Armlehnen bei. Eine breit gefächerte aktuelle Zeitschriftenauswahl und ein Getränkeangebot unterstützen die positive Gesamtwirkung, die nicht zuletzt auch zur Entspannung beiträgt. Obwohl viele Praxen das Radio laufen lassen, liegt nur den wenigsten Patienten an einer musikalischer Untermalung des Arztbesuchs.

Von Klaus-Dieter Thill/RND