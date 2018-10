Baikonur

Rettungsmannschaften haben die notgelandete russische Sojus-Kapsel in der Steppe von Kasachstan erreicht. Das teilte das russische Militär am Donnerstag nach dem Fehlstart einer Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Baikonur mit. Die Kapsel ist nach russischen Angaben etwa 25 Kilometer von der Stadt Dscheskasgan entfernt niedergegangen. Die zwei Raumfahrer Alexej Owtschinin und Nick Haigue, die zur Internationalen Raumstation ISS fliegen sollten, blieben wohl unverletzt. Die Retter seien mit Kränen und anderem Gerät ausgestattet.

Beim Start vom Weltraumbahnhof Baikonur hatte die zweite Stufe der „Sojus“-Trägerrakete versagt, teilten russische Raumfahrtquellen mit. Die Rakete war also abgehoben, aber nicht wie geplant geflogen.

Die zwei Raumfahrer sollten am Vormittag zu einem etwa halbjährigen Forschungsaufenthalt auf der ISS aufbrechen. An Bord waren der russische Kosmonaut Alexej Owtschinin und der US-amerikanische Astronaut Nick Hague. Sie sollten das Team um den Deutschen Alexander Gerst verstärken, der vor gut einer Woche das Kommando auf dem Außenposten der Erde übernommen hatte. Das Raumschiff „MS-10“ hätte nach rund sechs Stunden Flugzeit am Nachmittag an die ISS andocken sollen.

Experten sollen Ursache untersuchen

Die Ursache für den Fehlstart einer russischen Sojus-Kapsel zur Internationalen Raumstation ISS soll schnell aufgeklärt werden. Es sei bereits eine staatliche Kommission eingerichtet worden, schrieb der Leiter der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, am Donnerstag auf Twitter. Demnach sollen die Telemetrie-Daten der Rakete ausgewertet werden – dazu zählen etwa die Angaben zum Flugverlauf.

Das Raumschiff sollte die beiden Raumfahrer zur ISS bringen.

Leck an „Sojus“-Kapsel hatte für Schlagzeilen gesorgt

Erst am vergangenen Donnerstag war eine russische Sojus-Kapsel von der ISS sicher auf die Erde zurückgekehrt. Die Kapsel mit den drei Raumfahrern Oleg Artemjew, Drew Feustel und Ricky Arnold hatte in der Steppe von Kasachstan aufgesetzt.

Zuletzt war die ISS in die Schlagzeilen geraten, weil in einer der angedockten „Sojus“-Kapseln ein Leck entdeckt wurde. Das Loch wurde abgedichtet. Die Ursache dafür ist bis heute unklar.

Von dpa/RND