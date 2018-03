Vor der Therapie zum Facharzt gehen

Hannover. Rund fünf Millionen Deutsche leiden nach Angaben der Deutschen Rheuma-Liga unter geschädigten Gelenkknorpeln (Arthrose). Bei Gelenk- oder Muskelschmerzen gibt es diverse Behandlungsmöglichkeiten. Doch was unterscheidet diese Therapieformen eigentlich?

Physiotherapie und Krankengymnastik: Genau genommen handelt es sich um dasselbe. Ein Physiotherapeut verfügt über verschiedene Therapiemittel, die er anwenden kann, wenn ein Arzt sie verschreibt.

Manuelle Therapie: „Manuelle Therapie ist eine spezielle Unterform der Physiotherapie“, erklärt Prof. Hermann Locher, Facharzt für Orthopädie aus Tettnang am Bodensee. Dabei werde speziell mit den Händen des Therapeuten auf den Körper des Patienten eingewirkt. Vor allem die Gelenkstrukturen stünden im Fokus – etwa bei Bewegungseinschränkungen nach Operationen oder Blockaden zum Beispiel der Lendenwirbelsäule. Physiotherapeuten müssen manuelle Therapie gesondert lernen. Es handelt sich um eine Zusatzqualifikation. Patienten sollten sich vor der Behandlung daher ausreichend informieren. „Sicher aufgehoben sind sie nur bei einem Facharzt mit der Zusatzqualifikation für manuelle Medizin“, betont Orthopäde Locher.

Osteopathie: Anders als die Manuelle Therapie ist Osteopathie keine Weiterbildung, sondern eine eigene Ausbildung. Ausgeübt wird Osteopathie von darin ausgebildeten Heilpraktikern, Ärzten oder Physiotherapeuten. „Der Hauptfokus der Behandlung liegt im Aufspüren der Ursache der Beschwerden des Patienten“, sagt Prof. Marina Fuhrmann, Vorsitzende des Verbands der Osteopathen Deutschland (VOD). Dabei betrachtet der Osteopath nicht nur das Knochengerüst, sondern vor allem die Leitungsbahnen im Körper, Blutgefäße, Lymphen, Nervensystem und Bindegewebe. „Durch Verspannungen oder zum Beispiel auch durch alte Narben breiten sich über diese Strukturen Ungleichgewichte aus“, sagt Fuhrmann. Dadurch komme es zu Blockaden, die mit der Zeit zu manifesten Erkrankungen führen können.

Orthopäde Locher, selbst auch Osteopath, schränkt ein: Die Osteopathie gehe in vielen Einzelfragestellungen und Interpretationen „weit über das hinaus, was in Deutschland als wissenschaftlich anerkannte Medizin“ gilt. In vielen Einzelaspekten sei das Konzept zwar fortschrittlich und ernst zu nehmen. Er rät aber, bei Beschwerden zunächst einen Facharzt aufzusuchen: „Die Grunddiagnose muss auf einer soliden wissenschaftlichen Basis stehen.“

Von Corinna Kuhs/RND