Ostern ist das wichtigste Fest im christlichen Kirchenkalender. Mittlerweile ist es auch zu einem Großereignis für Familien geworden, um gemeinsam zu feiern und sich zu erholen.

Wann ist Ostern 2019?

In diesem Jahr liegt der Ostersonntag besonders weit hinten im Jahreskalender. 2018 war der Tag am 1. April, 2019 dagegen wird erst am 21. April gefeiert.

Welche Bedeutung hat Ostersonntag ?

Während am Gründonnerstag an das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern, und am Karfreitag an die Kreuzigung Jesu erinnert wird, dient der Ostersonntag dem Gedenken an die Auferstehung Jesu nach seiner Kreuzigung. Für die Christen ist Ostern das höchste Fest. Zugleich beendet der Ostersonntag die Fastenzeit und leitet die 50-tägige Osterzeit ein, die bis Pfingsten währt.

Lesetipp: So funktioniert 40 Tage Fasten

Wo ist Ostersonntag ein gesetzlicher Feiertag ?

Brandenburg ist das einzige Bundesland in Deutschland, in dem der Ostersonntag ein gesetzlicher Feiertag ist. Folgen hat dies, wenn Arbeitnehmer für den Ostersonntag einen Feiertagszuschlag fordern. Nur in Brandenburg können Arbeitnehmer diesen Anspruch geltend machen. In allen anderen Bundesländern wird der Ostersonntag wie ein ganz normaler Sonntag behandelt.

Wie wird Ostersonntag gefeiert?

Der Ostersonntag ist der ranghöchste Feiertag im Kirchenjahr. In Deutschland hat sich seit vielen Jahren der Brauch entwickelt, dass am Ostersonntag der „Osterhase“ die gefärbten Eier und weitere Süßigkeiten für die Kinder versteckt – diese müssen sie dann suchen. Kulinarisch gibt es ebenfalls einen fest Brauch. Traditionell wird am Ostersonntag Lammfleisch gegessen.

Verschiedene Gottesdienste werden darüber hinaus angeboten. Dabei erhalten die Gläubigen oft eine Kerze, die das Licht Christi symbolisieren soll. Darüber hinaus finden in vielen Orten Osterfeuer statt.

Haben die Geschäfte am Ostersonntag geöffnet?

Einkaufscenter und Geschäfte haben am Ostersonntag grundsätzlich geschlossen. Blumenhändler und Bäcker dürfen für einige Stunden ihr Sortiment anbieten. Tankstellen sowie Geschäfte in Bahnhöfen und Flughäfen sollten in der Regel geöffnet haben.

Von RND/af