Warum man einen Kater thematisieren sollte

Hannover. Fast alle Mütter und Väter kennen die Situation – auf einer Feier oder in einer Runde mit Freunden trinkt man ein paar Gläser mehr als gewöhnlich. Wenn dann die Kinder dabei sind, meldet sich gelegentlich das schlechte Gewissen. Ab wann wird man zum schlechten Vorbild? Und sollte man das Trinken vor den Kindern am besten ganz vermeiden?

Maßvoller Alkoholkonsum vor den Kindern

Klar ist: Eltern mit handfestem Alkoholpro­blem sind nicht nur ein große Belastung für ihre Kinder – sie erhöhen auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese später selbst ein problematisches Trinkverhalten entwickeln. Theoretisch sind daher Eltern, die selbst gar keinen Alkohol trinken, das beste Vorbild. Die meisten Mütter und Väter dürften sich aber dazwischen wiederfinden: Sie trinken gern gelegentlich Alkohol, meist in Maßen. Und sie wollen auch in Gegenwart ihrer Kinder nicht völlig darauf verzichten.

Das muss nicht problematisch sein. Ob man zum schlechten Vorbild wird, hängt nicht nur davon ab, wie viel und wann man vor seinen Kindern trinkt, sagen Experten. Sondern vor allem davon, ob und wie man mit denen darüber spricht.

Kinder merken, wann Eltern trinken

Grundsätzlich kann schon der gelegentliche Alkoholkonsum der Eltern negative Auswirkungen auf Kinder haben. Das konnte eine Studie zeigen, die im vergangenen Herbst vom britischen Institute of Alcohol Studies (IAS) veröffentlicht wurde. Die Wissenschaftler hatten rund 1000 Eltern und ihre Kinder befragt, wobei keiner der Befragten alkoholabhängig war. Fast ein Drittel der befragten Eltern fand es in Ordnung, vor den Kindern betrunken zu sein – so lange das nur ab und zu vorkomme. Viele glaubten auch, dass die Kinder nicht mitbekämen, wie viel Alkohol sie als Eltern trinken. Die Kinder wiederum bekamen sehr wohl mit, wenn die Eltern tranken. Viele Kinder berichteten den Forschern, dass es ihnen unangenehm oder peinlich war oder sie sich Sorgen machten, wenn die Eltern Alkohol tranken. Ob diese lediglich beschwipst oder ernsthaft betrunken waren, machte dabei kaum einen Unterschied.

Offen über die negativen Seiten des Alkohols sprechen

Damit ihr Trinkverhalten keine negativen Auswirkungen auf ihre Kinder hat, sollten Eltern sich nicht nur Gedanken über ihren Umgang mit Alkohol machen, schreiben die Wissenschaftler in ihrer Veröffentlichung. Sondern auch mit ihren Kindern über die negativen Seiten des Alkohols offen sprechen. Beides empfiehlt auch Andrea Wiechert, sie leitet das Suchthilfezentrum des Caritasverbands Darmstadt. „Eltern sind immer ein Vorbild für ihre Kinder – ob nun ein gutes oder ein schlechtes. Sie sollten daher ihre Gewohnheiten hinterfragen“, sagt sie. In einigen Familien stehe bei jeder Mahlzeit Alkohol auf dem Tisch. Und viele Eltern greifen in ganz bestimmten Situationen zur Flasche: etwa immer dann, wenn sie Stress bei der Arbeit hatten, oder nach einem Streit mit dem Partner. „All das wird von den Kindern später leicht als Muster übernommen“, sagt Wiechert. Gleichzeitig erhöhe es die Gefahr, eine Abhängigkeit zu entwickeln.

Eltern sollten sich daher am besten an die allgemeinen Regeln für einen risikoarmen Alkoholkonsum halten – also zum Beispiel nicht jeden Tag und auch mal nur kleine Mengen trinken. „Und etwa ab dem Teenageralter ist es wichtig, über das Thema Alkohol mit den Kindern zu sprechen.“ Wem es selbst gelinge, Maß zu halten, der habe dabei die besseren Karten.

Mögliche Entgleisungen thematisieren

Grundsätzlich gilt: Wer selbst trinkt, aber Vorbild bleiben will, sollte auch über mögliche Entgleisungen mit den Kindern sprechen. Erst recht, wenn die sich von selbst über den Alkoholkonsum der Eltern beschweren. „Das sollte man unbedingt ernst nehmen“, sagt Wiechert. „Man kann dann sagen: Es tut mir leid, wenn ich mich gestern komisch verhalten habe. Ich habe zu viel getrunken. Das nächste Mal werde ich besser auf mich achten.“ Ein offener Umgang sei allemal besser als der Versuch mancher Eltern, einen Rausch unter den Teppich zu kehren, weil sie sich im Nachhinein dafür schämen. Ähnlich sei es mit einem Kater. Eine schlechte Idee sei es, damit zu prahlen. Verschweigen müsse man ihn aber auch nicht. „Besser ist es, einzugestehen: Ich habe zu viel getrunken, das war wirklich dumm von mir, da siehst du, was durch den Alkohol passieren kann.“

Wenig sinnvoll findet es Wiechert, wenn Eltern die Kinder durch gemeinsames Trinken kontrolliert an den Alkohol heranführen wollen. „Zu den wichtigen Erfahrungen der Pubertät gehört es, sich abzugrenzen. Wer schon zu Hause mit seinen Eltern normal trinkt, wird dafür auswärts erst recht über die Stränge schlagen.“ Eltern, die sich unsicher sind, ob sie ihren Alkoholkonsum noch im Griff haben, sollten eine örtliche Suchtberatungsstelle aufsuchen, auch im Interesse ihrer Kinder.

Tipps zum Umgang mit Alkohol Weitere Tipps für den Umgang mit Alkohol vor ihren Kindern finden Eltern auf den Seiten

www.kenn-dein-limit.de

der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. In der Rubrik Informationen für Eltern gibt es unter anderem Tipps, wie man dem eigenen Nachwuchs den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol beibringen kann – zugeschnitten auf unterschiedliche Altersstufen. Auch kritische Situationen werden unter die Lupe genommen. Die Adressen örtlicher Suchtberatungsstellen finden Sie unter anderem über die Seiten der Caritas.

Von Irene Habich/RND