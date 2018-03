Weg vom Kalorienzählen

Hamburg. Die Freizeit ist knapp. Lust und Motivation, Sport zu treiben, ist nicht selten gering. Die Konsequenz: Das Training muss kurz und intensiv sein. Intervalltraining ist Trend, aber nach Meinung des Sportwissenschaftlers Georg Kramer nicht für alle Menschen geeignet. Was Sportwillige dabei beachten sollten, verrät er unter anderem im Interview.

Der Hamburger Sportwissenschaftler Georg Kramer arbeitet seit mehr als 15 Jahren als Personal Trainer. www.trainingsdeck.de Quelle: EMF-Verlag

Welche Trends zeichnen sich im Fitnessbereich ab?

Das Training wird immer intensiver. Der Trend geht von lang und langsam hin zu kurz und heftig, zum sogenannten hochintensiven Intervalltraining (HIIT). Typisch ist das Zirkeltraining in kleinen Gruppen ab fünf Leuten, das vielfach auch draußen stattfindet. Das ist toll für Leute, die den ganzen Tag im Büro sitzen: Sie kommen an die frische Luft, können vielleicht im Park unter Bäumen trainieren und erzielen einen positiven Effekt für ihr Immunsystem. Im Dunkeln wird es für den Trainer allerdings schwierig, die Bewegungen der Teilnehmer zu sehen und sie zu korrigieren. Und auch für die Trainierenden selbst sind komplexe Übungen mit eingeschränkter visueller Orientierung schwieriger umzusetzen.

Wie funktioniert hochintensives Intervalltraining?

Die Teilnehmer führen eine Übung wie beispielsweise gesprungene Kniebeugen zwischen 40 und 60 Sekunden aus, anschließend machen sie zehn bis 30 Sekunden Pause. Die Übungen sind anstrengend, die möchte man auch keine Sekunde länger machen, als über die vorgegebene Zeit.

Was ist der Vorteil dieses intensiven Trainings?

Es ist effizienter. Die Leute haben schneller Erfolge, zum Beispiel beim Muskelaufbau und beim Kalorienverbrauch. Wenn jemand locker um die Alster joggt, braucht er deutlich mehr Zeit und hat trotzdem nicht diesen Effekt. In der Regel ist beim hochintensiven Intervalltraining der Kraftreiz auf die Muskulatur höher, außerdem werden Explosivität, Koordination und Ausdauer trainiert.

Ist hochintensives Intervalltraining auch für Einsteiger geeignet?

Man kann die Belastung für so einen Zirkel sehr unterschiedlich wählen. Je nach Fitnesszustand der Teilnehmer kann ich die Übungen variieren: Kniebeugen werden – zum Beispiel für Ältere – leichter, wenn diese sich bei der Ausführung festhalten können, und sie werden – für gut Trainierte – schwerer, wenn diese mit Zusatzlast arbeiten oder in die Streckung zurückspringen. Der Widerstand ist variabel, deshalb ist diese Trainingsform alterslos. In der Praxis läuft es oft anders: Der Trend geht Richtung höher, schneller, weiter. Dabei geht es immer um die Performance, um die Last, die man bewegt. Hinterher muss man mindestens aus dem Trainingsraum kriechen. Dabei sollte der erste Schritt immer sein, dass die Leute sich gut bewegen, und erst im zweiten Schritt sollte es um den Output gehen. Doch das tritt bei dieser Hau-drauf-Mentalität in den Hintergrund. Auch übergewichtige und ältere Menschen können Intervalltraining machen, es muss aber entsprechend angepasst werden.

Welche Fitnessübung ist am besten?

Diese Frage wird mir relativ häufig gestellt, aber es gibt keine generell beste Übung. Das ist immer abhängig von der jeweiligen Konstitution. Zu welcher Leistung ist jemand überhaupt in der Lage? Was ist sein Ziel? Wenn jemand beim Bankdrücken viel Gewicht schaffen will, ist es nicht das tollste Training, wenn er um die Alster rennt. Für einen, der Marathon laufen will, ist es dagegen genau das Richtige. Und man muss Freude dabei haben: Wenn jemand mehrmals die Woche ein Training macht, das er hasst, dann ist er voll mit Stresshormonen. Der Klassiker bei den Empfehlungen ist der Burpee (Liegestütz und Hochspringen im Wechsel; Anm. D. Red.). Ja, ich kann die Leute mit Burpees voll zerstören, ja, ich kann mit Burpees effizient viele Kalorien verbrennen, aber es kann beim Burpee sehr schnell auch viel schiefgehen, denn die wenigsten sind fit genug dafür. Normal sind dabei ein krummer Rücken, fehlende Körperspannung und eine schlechte Landung.

Und wenn jemand abnehmen möchte?

Ich versuche herauskriegen, was hinter diesem Wunsch steckt. Wenn jemand sagt, er will abnehmen und seinen Bauch loswerden, dann frage ich, warum. Viele sagen dann, sie sind unzufrieden mit sich. Wenn jemand ohnehin schon frustriert ist und Stress hat, muss ich nicht durch das Training noch mehr Stress draufpacken. Wenn jemand abends Frustpizza oder -schokolade isst, dann ist es egal, was wir im Training gemacht haben und ob wir 100 Kalorien mehr oder weniger verbrannt haben. Wenn jemand 20 Kilo Übergewicht hat, kommt das ja nicht dadurch, dass er sich zu wenig bewegt hat, sondern er hat in aller Regel zu viel gesessen. Da kann ich davon ausgehen, dass seine Bewegungsmuster auch nicht gut sind. Bevor ich da draufhaue, möchte ich erst mal sicherstellen, dass die Bewegungen funktionieren. Die Leute sollten mehr auf ihr Bauchgefühl hören und sich selbst überlegen, was ihnen guttut und was nicht. Sätze vom Trainer wie „No pain, no gain“ sind Blödsinn. Das Training kann anstrengend sein, aber es soll nicht permanent wehtun. Ziel sollte nicht sein, in kürzester Zeit Gewicht zu verlieren und Muskeln aufzubauen, sondern sich dafür die nötige Zeit zu nehmen, um frei von Beschwerden und Verletzungen zu bleiben.

Was zeichnet gutes Training aus?

Ein gutes Training soll den Körper ganzheitlich trainieren, die Leistungsfähigkeit verbessern und Energie verbrennen. Dafür ist ein intensives Intervalltraining mit permanent wechselnden Positionen und einer großen Übungsauswahl ideal. Dabei werden nicht nur Kraft und Ausdauer trainiert, sondern auch Beweglichkeit, Koordination, Schnelligkeit und Agilität. Das kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden – für graue Panther genauso wie für eine Gruppe mit 25-Jährigen.

Warum ist es wichtig, ganzheitlich zu trainieren?

Lange Distanzen gehen, sprinten, springen, werfen, tragen, hangeln, uns hochziehen, schwere Lasten heben – dazu ist unser Körper eigentlich in der Lage. In unserem bewegungsarmen Alltag gehen diese Fähigkeiten jedoch verloren. Sie zu erhalten ist wichtig, um gesund zu bleiben und den Herausforderungen des Alltags zu begegnen. Ich hatte mal einen Kunden, der hat erzählt, dass ihm mein Training wahrscheinlich einen mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt erspart hat. Er ist eine große Treppe im Halbdunkeln hinuntergerannt, in der einen Hand hatte er einen Mantel, in der anderen eine Tasche. Er ist ins Straucheln geraten. Früher wäre er dabei gestürzt, da war er sich sicher. Durch das Training war er in der Lage, sich in der Bewegung wieder zu stabilisieren. Es muss nicht so extrem sein, manchmal ist es auch nur das Kind, das aus vollem Lauf auf einen zuspringt und das man auffangen will, oder der Umzug, für den man schwere Kisten in den vierten Stock oder wackelige Möbelstücke um die Ecke tragen muss.

Wenn Sie sich alle Ihre Kunden anschauen: Was machen diese zu viel, was zu wenig?

Sie sitzen alle zu viel und bewegen sich zu wenig. Man kann das viele Sitzen nicht mit zwei- oder dreimal Training pro Woche ausgleichen, sondern sollte auch jeden Tag mehr gehen.

Acht-Wochen-Intensivprogramm Ein fitteres, sportlicheres Körpergefühl, mehr Ausdauer und eine aufrechtere, selbstbewusstere Haltung verspricht Trainer und Sportwissenschaftler Ralf Ohrmann jedem, der dreimal pro Woche sein intensives achtwöchiges Kurzprogramm durchführt. So geht’s: Die Übungen aus Level 1 sind für die ersten vier Wochen. Trainiert wird im Zirkel, also eine Übung nach der anderen. Nach der ersten Runde mindestens drei Minuten Pause machen, dann alles wiederholen. Insgesamt drei Durchgänge. Dauer pro Trainingseinheit: 15 bis 20 Minuten. Nach vier Wochen geht es zu Level 2 mit leicht abgewandelten Übungen und mit vier statt drei Durchgängen. Falls die höhere Wiederholungszahl (siehe Übung) bei der schwierigeren Variante nicht gleich beim ersten Mal zu schaffen ist, Schritt für Schritt steigern. Die Dauer beträgt pro Einheit etwa 20 bis 25 Minuten. Zu Ohrmanns Schwerpunkten zählt Leistungsoptimierung im Spitzensport, aber auch für Einzelsportler. Zudem ist er Experte für Figurtraining, Ernährung, Abnehmen und funktionelles Training.

Ende Januar dieses Jahres ist sein Buch „20 to Shape – Das ehrliche Fitnesstraining. Ganzheitlich, funktionell, ohne Geräte“ im EMF-Verlag erschienen. Kosten: 20 Euro. Quelle: EMF

Übung 1: Plank – Unterarmstütz (30 Sekunden)

Plank Quelle: Katja Schubert

Ausgangsposition: Bauchlage, Schultergelenk über dem Ellbogengelenk. Unterarme liegen mit der Innenseite auf dem Boden, Oberarm und Unterarm bilden einen 90-Grad-Winkel. Füße zusammen oder auseinander.

Ausführung: Den Rumpf in einer geraden Linie parallel zum Boden halten (Foto). Bei starken Schmerzen im unteren Rücken das Gesäß etwas nach oben schieben. Das entlastet den Rücken.

Trainiert: hintere Oberarmmuskulatur/Trizeps, Schultermuskulatur, Brustmuskulatur, Rückenmuskulatur, gerade/schräge Bauchmuskulatur, vordere Oberschenkelmuskulatur, vordere Unterschenkelmuskulatur

Level 2 (45 Sekunden):

Die Beine bleiben nicht statisch auf dem Boden, sondern werden abwechselnd angehoben. Die Position während der Beinbewegung halten

Übung 2: Crunch, einfache Variante (15-mal)

Crunch Quelle: Katja Schubert

Ausgangsposition: Rückenlage, die Lendenwirbelsäule liegt flach auf dem Boden, die Knie sind angewinkelt.

Ausführung: Die Arme vor der Brust ausstrecken und mit den Fingern die Zehenspitzen anvisieren. Den Oberkörper so weit wie möglich nach oben rollen. Die Lendenwirbelsäule (unterer Rücken) sollte während des Crunchs flach auf dem Boden liegen bleiben. Je mehr die Beine gestreckt sind, desto schwieriger wird die Übung.

Trainiert: gerade Bauchmuskulatur, Hals/Nacken

Level 2 (mit Zusatzgewicht, 20-mal): In den Händen ein Zusatzgewicht halten, damit mehr senkrecht nach oben arbeiten; Kopf leicht drehen, damit Halsmuskulatur nicht verkrampft.

Übung 3: Liegestütz auf Knien (10-mal)

Liegestütz Quelle: Katja Schubert

Ausgangsposition: Die leichteste Form des Liegestützes. Die Hände befinden sich unter dem Schultergelenk, die Knie liegen auf dem Boden. Die Ellbogen sind möglichst nah am Körper.

Ausführung: Brust und Bauch anheben, die Hüfte behält lange Bodenkontakt. Den Oberkörper vollständig nach oben drücken. Sind die Arme ganz durchgedrückt, den Po erst nach hinten schieben, dann wieder nach vorn. Hüfte senken, Hüfte, Bauch und Brust nacheinander auf den Boden abrollen. Kontrollieren, ob die Hände unter den Schultergelenken stehen.

Trainiert: Brust, hintere Oberarmmuskulatur/Trizeps, Schulter, Rumpf

Level 2 (15-mal):

Oberkörper, Bauch und Gesäß werden gleichzeitig mit den Armen nach oben gedrückt, nicht wie zuvor nacheinander aufgerollt, Knie bleiben auf dem Boden.

Übung 4: Sumo-Squats, halbe Strecke (10-mal)

Sumo-Squats Quelle: Katja Schubert

Ausgangsposition: Die Beine stehen über schulterbreit auseinander.

Ausführung: Mit aufrechtem Oberkörper und nach hinten geschobenem Po die Beine beugen und die Arme vor der Brust zusammenführen. Kurz vor dem 90-Grad-Winkel im Knie stoppen, Beine wieder strecken. Die Knie zeigen in Richtung der Füße.

Trainiert: Wadenmuskulatur, vordere/hintere Oberschenkelmuskulatur, Innenseite der Oberschenkel, Gesäßmuskulatur, Rückenmuskulatur

Level 2 (volle Strecke, 15-mal): Die Beine so tief wie möglich beugen (abhängig von der Beweglichkeit der Adduktoren, sprich Beininnenseite), der Po bleibt hinten, Knie nicht über die Zehenspitzen hinausschieben.

Von Interview: Monika Herbst/RND