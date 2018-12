Hannover

Kurz vor den besinnlichen Feiertagen im Dezember beginnen in jedem Bundesland die Weihnachtsferien. Teilweise liegt der Ferienstart auch direkt auf dem 24. Dezember. Durchschnittlich haben Schüler nun rund zwei Wochen frei und müssen erst kurz nach dem Jahreswechsel wieder zur Schule.

Weihnachtsferien 2018 in Deutschland

Für das Jahr 2018 gestalten sich die Weihnachtsferien für alle Bundesländer folgendermaßen:

• Weihnachtsferien 2018 in Baden-Württemberg: 24.12.2018 - 05.01-2019

• Weihnachtsferien 2018 in Bayern: 22.12.2018 - 05.01.2019

• Weihnachtsferien 2018 in Berlin: 22.12.2018 - 05.01.2019

• Weihnachtsferien 2018 in Brandenburg: 22.12.2018 - 05.01.2019

• Weihnachtsferien 2018 in Bremen: 24.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien 2018 in Hamburg: 20.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien 2018 in Hessen: 24.12.2018 - 12.01.2019

• Weihnachtsferien 2018 in Mecklenburg-Vorpommern: 24.12.2018 - 05.01.2019

• Weihnachtsferien 2018 in Niedersachsen: 24.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien 2018 in Nordrhein-Westfalen: 21.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien 2018 in Rheinland-Pfalz: 20.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien 2018 im Saarland: 20.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien 2018 in Sachsen: 22.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien 2018 in Sachsen-Anhalt: 19.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien 2018 in Schleswig-Holstein: 21.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien 2018 in Thüringen: 21.12.2018 - 04.01.2019

Wie lange sind die Weihnachtsferien 2018?

Die Weihnachtsferien unterscheiden sich in den einzelnen Bundesländern nur geringfügig. Am frühesten starten die Weihnachtsferien 2018 in Sachsen-Anhalt am 19.12.2018. In Bremen, Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen starten die Weihnachtsferien dieses Jahr hingegen am spätesten und zwar erst am 24.12.2018.

Anders als bei anderen Ferien im Jahr, hat ausnahmslos jedes Bundesland Weihnachtsferien. Sie dauern im Schnitt zwei Wochen, wobei dies bei einigen Bundesländern aber auch abweicht – besonders lang sind die Weihnachtsferien beispielsweise in Hessen, dort dauern sie etwa drei Wochen.

Weihnachtsferien Baden-Württemberg 2018/2019

In Baden-Württemberg finden die Weihnachtsferien vom 24.12.2018 – 05.01.2019 statt. Insgesamt kommen die Schüler so auf 13 Ferientage.

• Weihnachtsferien BW 2018: 24.12.2018 - 05.01.2019

• Weihnachtsferien BW 2019: 23.12.2019 - 04.01.2020

Weihnachtsferien Bayern 2018/2019

In Bayern haben Schüler vom 22.12.2018 – 05.01.2019 Weihnachtsferien. Insgesamt 15 Ferientage liegen in der Weihnachtszeit.

• Weihnachtsferien Bayern 2018: 22.12.2018 - 05.01.2019

• Weihnachtsferien Bayern 2019: 23.12.2019 - 04.01.2020

Weihnachtsferien Berlin 2018/2019

Die Weihnachtsferien in Berlin sind 2018 vom 22.12.2018 - 05.01.2019. In Berlin haben Schüler in der Weihnachtszeit insgesamt 15 freie Tage.

• Weihnachtsferien Berlin 2018: 22.12.2018 - 05.01.2019

• Weihnachtsferien Berlin 2019: 23.12.2019 - 04.01.2020

Weihnachtsferien Brandenburg 2018/2019

In Brandenburg finden die Weihnachtsferien vom 22.12.2018 - 05.01.2019 statt. Insgesamt kommen die Schüler so auf 15 Ferientage.

• Weihnachtsferien Brandenburg 2018: 22.12.2018-05.01.2019

• Weihnachtsferien Brandenburg 2019: 23.12.2019-03.01.2020

Weihnachtsferien Bremen 2018/2019

In Bremen finden die Weihnachtsferien vom 24.12.2018 - 04.01.2019 statt. Insgesamt kommen die Schüler so auf 12 Ferientage.

• Weihnachtsferien Bremen 2018: 24.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien Bremen 2019: 21.12.2019 - 06.01.2020

Weihnachtsferien Hamburg 2018/2019

In Bremen finden die Weihnachtsferien vom 20.12.2018 - 04.01.2019 statt. Insgesamt kommen die Schüler so auf 16 Ferientage.

• Weihnachtsferien Hamburg 2018: 20.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien Hamburg 2019: 23.12.2019 - 03.01.2020

Weihnachtsferien Hessen 2018/2019

In Bremen finden die Weihnachtsferien vom 24.12.2018 - 12.01.2019 statt. Insgesamt kommen die Schüler so auf 20 Ferientage.

• Weihnachtsferien Hessen 2018: 24.12.2018 - 12.01.2019

• Weihnachtsferien Hessen 2019: 23.12.2019 - 11.01.2020

Weihnachtsferien Mecklenburg-Vorpommern 2018/2019

In Mecklenburg-Vorpommern finden die Weihnachtsferien vom 24.12.2018 - 05.01.2019 statt. Insgesamt kommen die Schüler so auf 13 Ferientage.

• Weihnachtsferien MV 2018: 24.12.2018 - 05.01.2019

• Weihnachtsferien MV 2019: 23.12.2019 - 04.01.2020

Weihnachtsferien Niedersachsen 2018/2019

In Niedersachsen finden die Weihnachtsferien vom 24.12.2018 - 04.01.2019 statt. Insgesamt kommen die Schüler so auf 12 Ferientage.

• Weihnachtsferien Niedersachsen 2018: 24.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien Niedersachsen 2019: 23.12.2019 - 06.01.2020

Weihnachtsferien Nordrhein-Westfalen 2018/2019

In Niedersachsen finden die Weihnachtsferien vom 21.12.2018 - 04.01.2019 statt. Insgesamt kommen die Schüler so auf 15 Ferientage.

• Weihnachtsferien NRW 2018: 21.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien NRW 2019: 23.12.2018 - 06.01.2020

Weihnachtsferien Rheinland-Pfalz 2018/2019

In Rheinland-Pfalz finden die Weihnachtsferien vom 20.12.2018 - 04.01.2019 statt. Insgesamt kommen die Schüler so auf 16 Ferientage.

• Weihnachtsferien RLP 2018: 20.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien RLP 2019:23.12.2019 - 06.01.2020

Weihnachtsferien Saarland 2018/2019

Im Saarland finden die Weihnachtsferien vom 20.12.2018 - 04.01.2019 statt. Insgesamt kommen die Schüler so auf 16 Ferientage.

• Weihnachtsferien Saarland 2018: 20.12.2018 – 04.01.2018

• Weihnachtsferien Saarland 2019:23.12.2019 – 03.01.2020

Weihnachtsferien Sachsen 2018/2019

In Rheinland-Pfalz finden die Weihnachtsferien vom 22.12.2018 - 04.01.2019 statt. Insgesamt kommen die Schüler so auf 14 Ferientage.

• Weihnachtsferien Sachsen 2018:22.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien Sachsen 2019:21.12.2019 - 03.01.2020

Weihnachtsferien Sachsen-Anhalt 2018/2019

In Sachsen-Anhalt finden die Weihnachtsferien vom 19.12.2018 - 04.01.2019 statt. Insgesamt kommen die Schüler so auf 17 Ferientage.

• Weihnachtsferien Sachsen-Anhalt 2018: 19.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien Sachsen-Anhalt 2019:23.12.2019 - 04.01.2020

Weihnachtsferien Schleswig-Holstein 2018/2019

In Sachsen-Anhalt finden die Weihnachtsferien vom 21.12.2018 - 04.01.2019 statt. Insgesamt kommen die Schüler so auf 15 Ferientage.

• Weihnachtsferien SH 2018: 21.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien SH 2018: 23.12.2019 - 06.01.2020

Weihnachtsferien Thüringen 2018/2019

In Sachsen-Anhalt finden die Weihnachtsferien vom 21.12.2018 - 04.01.2019 statt. Insgesamt kommen die Schüler so auf 15 Ferientage.

• Weihnachtsferien Thüringen 2018: 21.12.2018 - 04.01.2019

• Weihnachtsferien Thüringen 2019: 21.12.2019 - 03.01.2020

Unterschiede bei den Weihnachtsferien in einzelnen Bundesländern

Zwar gibt es kleine Unterschiede bezüglich des Beginns der Weihnachtsferien in den jeweiligen Bundesländern, insgesamt gestalten sich diese jedoch sehr ähnlich. Das gilt auch für die Dauer der Weihnachtsferien. Da die Bundesländer die Weihnachtsferien selbstständig festlegen, hängen die genauen Termine auch davon ab, wie viele der insgesamt 75 Ferientage pro Jahr noch offen und zu vergeben sind. Im Anschluss an die Weihnachtsferien kommen in fast allen Bundesländern die Winterferien, die kurz nach Beginn des neuen Jahres starten.

Von RND/do