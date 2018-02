Wenn Geräusche quälen

Hannover. Er kaut den Kartoffelbrei wie ein Stück Steak. Die Zähne klacken mit jeder Kieferbewegung. Sie starrt ihn an. Muss das sein? Die meisten Menschen würden das Geräusch gar nicht wahrnehmen. Aber sie ist genervt. Forscher nennen das Misophonie, Hass auf Geräusche. Den einen treibt ein Schmatzen in den Wahnsinn, den anderen das hektische Tastaturgeklimper des Kollegen. Es gibt sogar Menschen, die von diesen Geräuschen so aggressiv werden, dass sie mit anderen nicht mehr gemeinsam am Esstisch sitzen können oder das Büro wechseln müssen.

Misophonie Wenig erforschtes Phänomen: Misophonie heißt wörtlich übersetzt „Hass auf Geräusche“. Zu den Symptomen der Misophonie zählen unter anderem Aggressionen und Konzentrationsschwierigkeiten, aber auch nervös und verkrampft zu sein oder ein beschleunigter Puls und Schwitzen. Als Folge der Erkrankung entwickeln Betroffene eine extreme Angst davor, den belastenden Geräuschen ausgesetzt zu sein. Sie versuchen sich diesen zu entziehen, sodass sie im schlimmsten Fall sozial isoliert sind. „Nach den aktuellen medizinischen Erkenntnissen gibt es keine Heilung“, heißt es auf der Betroffenenseite „ www.misophonie.info“. Linderung erhoffe man sich von neuen Therapien, die zurzeit an unterschiedlichen Forschungsstätten getestet werden.

Dem Phänomen Misophonie auf der Spur

Das amerikanische Neurowissenschaftler- Ehepaar Pawel und Margaret Jastreboff hat sich schon in den Neunzigerjahren mit dem Phänomen auseinandergesetzt und ihm seinen Namen gegeben. Die beiden Forscher nehmen an, dass der Misophonie eine Nervenkrankheit zugrunde liegt. Ihrer Meinung nach handelt es sich um eine selektive Geräuschintoleranz, die nichts mit der Lautstärke oder der Frequenz zu tun hat. Aber viel mehr ist bis heute nicht bekannt. Es gibt kaum Studien zur Misophonie. Unklar ist unter anderem, ob man überhaupt von einer Krankheit sprechen kann. Thomas Steffens von der Charité in Berlin ist eher skeptisch. „Es besteht die Gefahr, dass man normale Missempfindungen pathologisiert“, sagt der Mediziner und Audiologe.

Den Geräuschen aus dem Weg gehen

Steigern sich Misophonie-Patienten also in etwas hinein? Zu den Geräuschen, die sie nerven und aggressiv machen, gehören Kaugummikauen, Nuscheln, Pfeifen, Lispeln, Näseln, Fingergetrommel, Kugelschreibergeklicke und unmelodisches Summen. Doch wo liegt die Grenze zwischen Genervtsein und Krankheit? Die Frankfurter Psychologin Petra Bühler, die Misophonie-Patienten betreut, findet eine klare Antwort: Beginnen die Betroffenen, ihren Alltag umzustrukturieren, um den Geräuschen aus dem Weg zu gehen, nimmt das Phänomen pathologische Züge an. Bühler erzählt von einer jungen Patientin, die seit ihrem neunten Lebensjahr nicht mehr gemeinsam mit ihrer Familie am Esstisch sitzt, sondern allein in ihrem Zimmer isst. Die junge Frau isoliert sich, weil sie die Kaugeräusche der Familienmitglieder wütend machen. Unklar bleibt, wie verbreitet die echte Misophonie ist. Musikpsychologen, Akustiker und HNO-Ärzte berichten, dass das Phänomen zunimmt.

Das Kauen einer Karotte kann für Misphonie-Patienten quälend sein. Quelle: Pixabay

Geräuschintoleranzen und Gefühle

Misophonie muss dabei von anderen Geräuschintoleranzen unterschieden werden: Von der Phonophobie zum Beispiel, bei der sich Menschen vor bestimmten Geräuschen fürchten. Die Hyperakusis dagegen erzeugt körperliche Schmerzen bei extremer Lautstärke. Das vorherrschende Gefühl bei Misophonie dagegen ist Wut.

Vor zwei Jahren untersuchten Wissenschaftler des Amsterdam Medical Center 42 Menschen, die angaben, unter Misophonie zu leiden. Die Forscher fragten die Probanden explizit nach Angstgefühlen, doch keiner der Betroffenen fürchtete sich vor den Geräuschen. Stattdessen sprachen alle von Gereiztheit und extremer Aggression gegenüber dem Verursacher des Geräusches. Zwölf Patienten gaben an, regelmäßig verbal ausfallend zu werden, wenn sie mit Schmatzen, Atmen, Nasehochziehen, Auf-die-Lippen beißen, Fingernägel kauen oder sonstigen Geräuschen konfrontiert würden. Fünf beichteten sogar, ihren Partner deshalb geschlagen oder mit Gegenständen geworfen zu haben. Aus Partnern wurden in vielen Fällen Expartner. Und die Geräuschintoleranz wuchs sich zum sozialen Problem aus.

Wer unter Misophonie leidet, hat eine Persönlichkeitsstörung?

Die Amsterdamer Forscher untersuchten die Probanden aber noch auf weitere Persönlichkeitsstörungen. Dabei fiel ihnen auf, dass etwa die Hälfte aller Misophonie-Patienten Züge einer zwanghaften Persönlichkeit aufwiesen. Zu den Verhaltensweisen dieses Krankheitsbilds gehört, dass die Betroffenen einen Großteil ihres Selbstwertgefühls aus Leistung beziehen. Zudem wollen Betroffene alle Aufgaben perfekt erledigen, was nicht selten auf Kosten der Effizienz geht. Sie zweifeln übermäßig an sich selbst und neigen dazu, zwischenmenschliche Beziehungen zu vernachlässigen. Die Hälfte der Studienteilnehmer, die bestimmte Geräusche nicht ertragen konnten, wiesen auch diese Symptome auf. Auch wenn die Wissenschaftler nicht untersuchten, wie beides zusammenhängt, schlugen sie vor, Misophonie als eigenständige Krankheit anzuerkennen.

Die Forschung ist sich uneinig

Nicht alle Forscher folgen dieser Auffassung. Nicht jeder, der unter Misophonie leide, habe auch eine Persönlichkeitsstörung, sagt Christian Hellweg, der als HNO-Arzt in Frankfurt am Main arbeitet. Er geht vielmehr davon aus, dass es sich um ein erlerntes Verhaltensmuster handelt, bei dem auf den Reiz des Geräusches die Reaktion der Wut folgt. „Es handelt sich in erster Linie um eine Wahrnehmungsstörung und nicht um eine psychische Erkrankung“, sagt Hellweg. Auch eine amerikanische Studie legt diesen Schluss nahe. In einer Veröffentlichung, die im April 2015 in der Fachzeitschrift Pychological Thought erschien, schlägt der Verhaltensforscher Thomas H. Dozier vor, sich Misophonie als konditioniertes Verhalten vorzustellen. Um das Reiz-Reaktion-Muster in den Griff zu bekommen, schlägt der Wissenschaftler eine Gegen-Konditionierung vor. Bei der von ihm vorgeschlagenen Technik wird der Betroffene dem Hassgeräusch kurz ausgesetzt, aber in einer angenehmen Situation. Bei schöner Musik oder dem Erzählen angenehmer Lebenserfahrungen. Das Geräusch ist dabei nur leise zu hören. Das Ergebnis: Die Betroffenen berichteten von einer körperlichen Reaktion, beschrieben diese jedoch als äußerst schwach. Nach einiger Zeit gelang es den Patienten, die Geräusche auszuhalten.

Geräusche kann man ertragen lernen

In Deutschland wird eine ähnliche Technik angeboten. Die Frankfurter Akustikerin Gabriele Lux behandelt ihre Patienten mit sogenanntem rosa Rauschen. Dabei bekommen die Betroffenen für einen Zeitraum von etwa acht bis 18 Monaten Rauschgeräte aufgesetzt, die sie selbst regulieren können. „Aus den Geräten kommt ein warmer, von Menschen als angenehm empfundener Brummton, der das vegetative Nervensystem beruhigt“, sagt Lux. Die Schmatz- und Atemgeräusche verschwänden somit in einem akustischen Kuschelteppich. Nach und nach könnten die Patienten das Rauschen leiser drehen und die Hassgeräusche allmählich auch ohne das Rauschen ertragen. Aus den ursprünglichen Hassgeräuschen würden normale Geräusche, die ausgeblendet werden können.

„Misophonie hat psychologische Ursachen“

Psychologin Petra Bühler, die in regelmäßigem Austausch mit Gabriele Lux und HNO-Arzt Hellweg steht, betont dennoch, wie wichtig die Suche nach den Ursachen der Wut ist. „Aus meiner Sicht hat die Misophonie psychologische Ursachen“, sagt sie. Anders könne sie sich nicht erklären, dass Patienten Kaugeräusche einer bestimmten Person unerträglich finden, während sie das Schmatzen einer anderen Person überhaupt nicht stört. Es gehe immer auch um die Frage: Welche Bedeutung hat das Geräusch für mich? Bei den Betroffenen handele es sich oft um nette, sehr angepasste Personen. „Beginnen diese Personen plötzlich genervt auf Ess- oder Atemgeräusche zu reagieren, ist das oft ein Indiz dafür, dass Ablösungsprozesse einsetzen“, sagt Bühler. Es könnte aber auch ein Hinweis auf Unterdrücktes und Ungeklärtes in der Familie sein.

Und welchen Grund hat die Wut beim Kauen des Kartoffelbreis? „Perfektionisten glauben oft, es gebe für alle Lebensbereiche ein Richtig oder Falsch. Der Misophoniker könnte der Meinung sein, dass es eine richtige und eine falsche Art gebe, den Kartoffelbrei zu essen“, sagt Bühler. Das sei dann eine dysfunktionale Grundüberzeugung. Dabei handelt es sich um Denkschemata, die aus vergangenen Erfahrungen herrühren.

