Wer barfuß geht, den drückt kein Schuh

Köln. Zu eng, zu hoch, zu spitz – Studien belegen, dass 90 Prozent der Menschen beim Kauf zur falschen Schuhgröße greifen. Damit tun wir unseren Füßen nichts Gutes. Bei jedem Sprung oder Hüpfer belasten 1000 Kilo potenziertes Körpergewicht unsere Füße und Gelenke. Kein Wunder also, dass falsches Schuhwerk große Probleme verursachen kann. Vor allem in Schuhen mit einer sehr hohen Dämpfung kommt es zu einer Schonhaltung der Füße. Je weniger Bänder, Sehnen und Muskeln belastet werden, desto eher bilden sie sich zurück und Nährstoffdefizite treten auf, weil durch zu wenig Bewegung nicht genügend Wasser in die Knorpelmasse gepumpt wird. Dadurch stimmt die Zusammenarbeit zwischen, Muskel, Sehnen und Knochen nicht mehr. Haltungsdefizite und Rückenschmerzen können auftreten.

Tipps für den Schuhkauf

Kaufen Sie Schuhe daher eher in den Abendstunden. Denn nach einem langen Tag auf den Beinen dehnen sich unsere Füße aus, das kann bis zu einer halben Schuhgröße ausmachen. Vermeiden Sie auf jeden Fall das Tragen zu enger Schuhe. Für alle High-Heel-Fans gilt außerdem: Tragen Sie diese besser nicht im Alltag, sondern ausschließlich zu besonderen Anlässen, denn die Gefahren des Umknickens, von Muskelverkürzungen, unnatürlichen Körperhaltungen oder sogar Fußdeformierungen sind nicht zu unterschätzen.

Auch unsere Füße brauchen Urlaub

Doch auch passendes Schuhwerk macht Füße auf Dauer müde. Deshalb sollten Sie Ihren Füßen regelmäßig eine Auszeit gönnen und einfach mal barfuß laufen. Beim Barfußlaufen gehen wir auf dem Vorfuß und rollen über die Ferse ab. Diese natürliche Abrollbewegung macht sich deutlich in einer aktiven Gelenkstabilisierung bemerkbar. Verbesserungen zeigen sich auch in einem ökonomischeren Laufstil und einer verbesserten Fußmotorik. Barfuß gehen fühlt sich also nicht nur toll an, sondern ist auch gesund!

Einfach mal Schuhe aus und die Natur wieder unter den Sohlen spüren: Mit nackten Füßen joggen oder wandern wird immer beliebter. Quelle: dpa

Barfußschuhe für gesunde Füße

Mithilfe von Barfußschuhen kann man den natürlichen Gang in den Alltag inte­grieren. Sie schützen vor Nässe, Hitze, Kälte und Verletzungen der Haut durch Steine, Scherben oder Splitter. Der Schuh soll dem Menschen das Gefühl des Barfußgehens ermöglichen und die natürliche Lauf- und Gehbewegung unterstützen.

Barfußschuhe haben dünne Sohlen, kaum bis gar keine Dämpfung und sind leicht und flexibel. Meist sind sie zudem im Vorfußbereich breiter, wodurch man alle zehn Zehen frei bewegen kann. Hierdurch kann jeder einzelne Zeh auf Signale des Bodenkontakts reagieren. Egal, ob der Boden hart oder weich ist, der Fuß wird gefordert, sich an die Gegebenheiten des Untergrundes anzupassen. Der gesamte Schuh passt sich somit der Form und Funktion unserer Füße an. Aufgrund des direkten Bodenkontaktes und der hohen Flexibilität der Laufsohlen werden Barfußschuhe auch beim Joggen und sogar beim Bergwandern immer beliebter. Doch hier ist Vorsicht geboten. Dieser Trend ist nicht für jeden geeignet. Gerade bei einem Training auf hartem Untergrund bei untrainierten Anfängern, bei stark übergewichtigen Läufern oder bei Läufern mit starken Fehlstellungen kann die ungewohnte Fußbewegung zu einer großen Belastung für die Gelenke werden.

Umstieg ohne Nebenwirkungen

Den Strukturen in Füßen, Unterschenkeln und Knien muss ausreichend Zeit gegeben werden, sich an die neue, ungewohnte Belastung anzupassen, um Entzündungen und Überlastungen zu vermeiden. Deshalb: Nehmen Sie sich Zeit! Eine langsame Gewöhnung an das Barfußlaufen und eine gut trainierte Fußmuskulatur sind essenziell für das Barfußlaufen. Untrainierte Läufer sollten zunächst die Füße und Beine mindestens drei Monate lang durch regelmäßiges Training stärken, bevor sie mit dem Barfußschuh joggen gehen. Tragen Sie die Schuhe etwa 30 bis 60 Minuten pro Tag, so können sich die Füße vorbereiten.

Fürs Barfußlaufen braucht es jedoch nicht gleich ein Paar Barfußschuhe, auch „ohne“ ist eine Auszeit für die Füße möglich. Zeigen sie also Ihren Füßen auch etwas von der Welt und gönnen Sie Ihnen regelmäßige Schuhpausen.

Von Ingo Froböse /RND