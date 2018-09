Hawthorne

Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa (42) soll als erster Weltraumtourist des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX zum Mond fliegen. Wenn alles gut geht, könnte er schon 2023 zu der Reise aufbrechen. Wer ist Yusaku Maezawa?

Sein Reichtum

Yusaku Maezawa hat seinen Reichtum vor allem mit dem Online-Handel gemacht. Maezawa ist der Gründer von Zozotown, dem erfolgreichsten E-Commerce-Modeunternehmen in Japan. Dessen Mutterfirma, Start Today, gehört ihm zu rund 38 Prozent, wie Forbes berichtet. Das Wirtschaftsmagazin listete ihn 2018 auf Platz 18 der reichsten Japaner. Sein Nettovermögen liegt demnach derzeit bei 2,9 Milliarden Dollar.

Seine Kunst

Maezawa war früher Musiker, seine Band hatte sogar einen Vertrag mit BMG Japan. Doch 2001 nahm er eine Auszeit von der Musik, um sich auf seine Karriere als Unternehmer zu konzentrieren.

Seine große Leidenschaft ist die Kunst. 2016 erhielt er viel Aufmerksamkeit, als er auf zwei Auktionen 98 Millionen Dollar für verschiedene Kunstwerke ausgab, wie die BBC berichtet. Das teuerste Werk stammte vom US-amerikanischen Künstler Jean-Michel Basquiat. Maezawa gab dafür mehr als 57 Millionen Dollar aus.

Seine Begeisterung für den Mond

„Das ist mein Lebenstraum. Seit ich ein Kind bin, liebe ich den Mond“, sagte Maezawa bei seiner Vorstellung am Montagabend. Mit seinem Geld macht er sich diesen Traum nun wahr. Doch Maezawa will nicht alleine fliegen, sondern sechs bis acht Künstler aus aller Welt mitnehmen – und so den Traum vom Mond mit seiner Leidenschaft für die Kunst kombinieren.

Von asu/RND