Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Den Wetterbericht für heute und die Wettervorhersage für die nächsten drei Tage finden Sie hier.

Wetterbericht Heute: Das Wetter für den 29. Januar 2019

Das Wetter am heutigen Dienstag, den 29.01.2019, ist wechselhaft. Vormittags ist es oft stark bewölkt und im Osten, sowie an den Alpen finden sich vereinzelt Schneeschauer. Der Nachmittag wird teils über längere Abschnitte sonniger und vielerorts trocken.

Die Temperaturen liegen bei 1 bis 4 Grad. Höchsttemperaturen liegen bei 6 Grad am Oberrhein. Im höheren Bergland herrscht Dauerfrost.

Der Wind weht schwach bis mäßig mit einer Drehung von Südwest auf Südost.

Die Nacht auf Mittwoch ist gemischt: Im Westen ziehen dichte Wolken auf, in der Osthälfte Deutschlands ist es dagegen teils bewölkt, teils klar und niederschlagsfrei. Die Tiefsttemperaturen liegen von Nordwest nach Südost zwischen 0 und -8 Grad.

Wettervorhersage : Das Wetter am Mittwoch, 30. Januar 2019

Am Morgen vom Mittwoch, dem 30.01.2019, ist im Südwesten - etwa in einer Linie von der Eifel zum Pfälzerwald - mit Schneefall und Glätte zu rechnen. Über der Mitte Deutschlands stehen auch viele Wolken, jedoch ist hier kaum Schnee zu erwarten. Im Osten lockert es sich auf und es bleibt trocken.

Die Temperaturen erreichen am Mittwoch Höchstwerte zwischen 0 und 4 Grad. Im Bergland herrscht weiterhin Dauerfrost.

Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. In der Südwesthälfte kommt es aus West bis Südwest allerdings zu starken bis stürmischen Böen. In den Hochlagen des Schwarzwaldes ist mit Sturmböen zu rechnen.

In der Nacht auf Donnerstag ist es unterschiedlich bewölkt und im Westen, Südwesten sowie im zentralen Mittelgebirgsraum kommt es zu schauerartigen Schneefällen. Im Süden und Osten lockert es hingegen auf.

Wettervorhersage : Das Wetter am Donnerstag, 31. Januar 2019

Am Morgen vom Donnerstag, dem 31.01.2019, ist es wechselhaft bewölkt, wobei es nach Osten etwas aufklart. Im Norden sind bis zum Mittag abziehende Schneeschauer, im Südwesten, Westen und in der Mitte fällt gebietsweise Schnee, sonst ist es überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 1 bis 5 Grad, im höheren Bergland herrscht nach wie vor Dauerfrost. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südostwind, auf den Alpengipfeln wehen Sturmböen.

Die Nacht wird wolkig bis stark bewölkt mit aufziehendem Niederschlag im Südwesten, meist als Schnee, später auch als Regen oder gefrierendem Regen und Glättegefahr.

Wettervorhersage : Das Wetter am Freitag, 01. Februar 2019

Am Freitag, den 01.02.2019, kommt es im Lee der Alpen und des Erzgebirges zu föhniger Auflockerungen. Sonst wird es wolkig bis stark bewölkt. Im Westen regnet es zeitweilig, im Südwesten dagegen länger andauernd. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 3 bis 8 Grad und 0 Grad in den Hochlagen der östlichen Mittelgebirge. Aus Süd bis Südwest weht mäßiger Wind, in exponierten Lagen der Alpen und der östlichen Mittelgebirge ist mit Sturmböen zu rechnen.

In der Nacht auf Samstag wird es stark bewölkt und es kommt zu Regen und Schneeregen. Schnee fällt in Regionen etwa oberhalb von 600 Meter Grenze. Nach Nordosten hin bleibt es weitgehend trocken. Tiefstwerte liegen um die 0 Grad, im Bergland kommt es zu leichtem Frost und Glättegefahr.

Von tr/RND