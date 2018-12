Hannover

Er könnte ein echter Weihnachtskomet werden: Der Schweifstern Wirtanen nähert sich derzeit mit großer Geschwindigkeit der Erde, am 16. Dezember wird er nur noch 11,6 Millionen Kilometer entfernt sein. Bei gutem Wetter und dunklem Nachthimmel kann der 1000 Meter große Brocken mit bloßem Auge beobachtet werden.

Hellster Komet des Jahres 2018

Der 1948 von dem Astronomen Carl Wirtanen entdeckte Komet umkreist die Sonne einmal in 5,5 Jahren. Die Schwerkraft Jupiters hat seine Bahn beeinflusst, so dass er der Sonne diesmal besonders nahe kommt. Das führt dazu, dass er sehr stark erhitzt und stärker zum Leuchten gebracht wird als je zuvor. Kometen kann man sich als „schmutzige Schneebälle“ vorstellen. Sie bestehen aus Gestein, Staub, Wassereis und Gas. Die Hitze der Sonne lässt das Eis verdampfen, zusammen mit Staubteilchen bildet sich eine Gaswolke um den Kern und oft ein heller Schweif, der Tausende Kilometer lang sein kann.

Komet Wirtanen wird kein Stern von Bethlehem sein

Der in der Bibel genannte Stern von Bethlehem könnte ein Komet gewesen sein. So hell, dass er drei Weisen oder sonst jemandem den Weg weisen könnte, wird Wirtanen aber eher nicht. Von hell beleuchteten Städten aus wird er kaum zu sehen sein. Ohne „Lichtverschmutzung“ des Himmels dürfte der Komet aber als verwaschener Fleck zu erkennen sein. Schon seit Tagen ist er mit Ferngläsern oder Teleskopen zu finden, aber bis zum 16. Dezember wird er jeden Tag heller. Dann steht er am Abend in Richtung Südosten über dem bekannten Sternbild Orion – und ganz in der Nähe der Plejaden (des „Siebengestirns“). Der Anblick dürfte in Ferngläsern und vor allem auf Fotos sehr reizvoll sein.

Unklar ist, ob Wirtanen einen prachtvollen Schweif haben wird: Während die Bahn von Kometen exakt berechnet werden kann, sind Helligkeit und Schweifbildung nicht so sicher. Die besten Bedingungen, ihn zu sehen, gibt es nach Mitternacht, wenn der Mond mit seinem störenden Licht untergegangen ist. Ende Dezember verschwindet Wirtanen dann wieder für 5,5 Jahre in den dunklen Weiten des Alls.

Von Udo Harms / RND