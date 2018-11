Jerusalem

Der Fund ist eigentlich schon alt: Schon vor 5o Jahren entdeckte ein Forscherteam um den Archäologen Gideon Forster von der Hebräischen Universität Jerusalem bei Ausgrabungen zahlreiche Gegenstände. Darunter befand sich auch ein Bronzering.

Dessen Inschrift konnten Wissenschaftler nun entziffern – nach einer Reinigung und nur mittels einer Spezialkamera der israelischen Antikenbehörde. Auf dem Stempelring sei ein Weingefäß abgebildet, um das sich auf Griechisch der Name Pilatus befindet, berichtet die israelische Zeitung Haaretz.

Pilatus nutzte den Ring womöglich als Alltagsring

Der Name scheint für die Forscher eine heiße Spur zu sein. Denn er war zur damaligen Zeit nicht gerade verbreitet, erklärt die „ Jerusalem Post“. Pontius Pilatus war in der Zeit von 26 bis 36 nach Christus römischer Statthalter in Judäa und Samaria.

Aufgrund der einfachen Gestaltung des Rings vermuten die Wissenschaftler, dass es sich um einen Alltagsring des Statthalters gehandelt haben könnte. Dieser könne dann entweder von Pilatus selbst oder von einem seiner Beamten genutzt worden sein, um zum Beispiel Dokumente zu unterzeichnen.

Pontius Pilatus taucht sowohl im Neuen Testament, als auch im christlichen Glaubensbekenntnis als derjenige auf, der Jesus gefangen nehmen ließ und zur Kreuzigung verurteilt hat: „gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben.“ Außer Pilatus tauchen im Glaubensbekenntnis nur Jesus und Maria als Personen auf. Als Statthalter Judäas unterstand Pilatus dem Landpfleger von Syrien. Von diesen taucht Cyrenius (Quirinius) in der Weihnachtsgeschichte auf.

Von RND/gum