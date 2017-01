Boston. Wollen Sie wissen, wie alt Sie werden? Die Antwort gibt ein Bluttest, den Wissenschaftler in Boston entwickelt haben. Damit können die Mediziner herausfinden, wie lange Menschen noch leben, oder ob sie später Krebs, Diabetes oder auch Demenz bekommen. Die Analyse bestimmter Biomarker sorgt dafür, dass schlummernde Krankheiten schon früh erkannt und behandelt werden können, lange bevor die Symptome klinisch zu erkennen sind.

Dr. Paola Sebastiani, Professorin für Biostatistik, und ihr Team hatten an der Boston University insgesamt 4700 Testpersonen zwischen 20 und 110 Jahre untersucht: „Zwar lassen sich schon heute spezielle Krankheitsansätze gezielt mit Blutuntersuchungen feststellen, jetzt wissen wir aber, dass bestimmte Muster von Biomarkern anzeigen, wie gut oder schlecht der Alterungsprozess abläuft und welche Krankheitsrisiken bestehen“, so Sebastiani. Die genauen Ergebnisse der Studie sind in der US-Fachzeitschrift „Aging Cell“ erschienen.

Von RND/sin