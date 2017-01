Hannover. Kohlenmonoxid ist völlig unsichtbar, geruchs- und geschmacksneutral. Menschen können es weder sehen, noch riechen oder schmecken. Kohlenstoffmonoxid wird deshalb auch als „silent killer“, als stiller Mörder, bezeichnet, erklärt das Giftinformationszentrum der Universitätsmedizin Göttingen. Es entsteht bei fast jeder Verbrennung, vor allem bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Materialien wie Kohle, Gas und Benzin, erklärt der Deutsche Feuerwehrverband.

Kohlenstoffmonoxid ist eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff mit der Summenformel CO. Das Gas blockiert den Sauerstofftransport, weil es sich an Hämoglobin, den Sauerstoffträger im Blut, bindet. „Es kommt dadurch schnell zu einem Sauerstoffmangel mit entsprechenden Auswirkungen im Körper“, erklärt die Feuerwehr. Erste Symptome seien Kopfschmerzen, Sehstörungen und Schwindel.

„Mit zunehmendem CO-Gehalt im Blut kommt es dann zu Verwirrtheit, Bewusstlosigkeit und Herzrhythmusstörungen, bis es schließlich zum Tod führt“, berichtet die Feuerwehr weiter. Gerade die Bewusstlosigkeit sei gefährlich, sagte Guido Kaiser, Toxikologe an der Universität Göttingen, der „Süddeutschen Zeitung“. Opfer hätten keine Chance mehr, den Brandherd zu löschen oder sich ins Freie zu retten.

Teenager starben an Kohlenmonoxidvergiftung

Nach dem Tod von sechs Teenagern in einem Gartenhäuschen im unterfränkischen Arnstein steht die Todesursache fest. „Alle sechs sind an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die jungen Leute im Alter von 18 und 19 Jahren hatten am Samstagabend eine Party in einer abgelegenen Laube gefeiert. Einer der Väter hatte am Sonntagmorgen die Leichen seiner Tochter, seines Sohnes und der vier weiteren Gäste in dem Häuschen gefunden. Mehr dazu finden Sie hier.