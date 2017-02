Bonn. In der Altersklasse der Berufstätigen sei das Dicksein heutzutage Normalzustand, heißt es in dem Bericht. Vor allem aber ältere Männer seien beleibt: Am Ende ihres Berufslebens bringen 74,2 Prozent von ihnen zu viele Kilos auf die Waage – bei den Frauen sind es 56,3 Prozent.

Schuld an den Speckrollen sind nicht nur kalorienhaltige Snacks und Getränke: „Viele Menschen bewegen sich einfach zu wenig“, sagte eine DGE-Sprecherin am Freitag.

Positiv sei der Trend hingegen bei Schulanfängern: Hier gebe es wieder weniger dicke Kinder. Derzeit liege der Anteil übergewichtiger Kinder je nach Bundesland zwischen 8,2 und 12 Prozent, darunter waren zwischen 2,8 und 5,3 Prozent adipös.

Als übergewichtig gelten für die DGE Menschen mit einem BMI (Body Mass Index) von 25 oder darüber.

Von RND/dpa/caro