Fahrsicherheitstraining nicht nur für Fahranfänger sinnvoll

Häufig empfehlen Fahrlehrer ihren Schülern das Training, darum hat sich bei vielen Menschen im Kopf festgesetzt, dass es vor allem für junge Fahrer geeignet ist, die nicht viel Erfahrung haben. Tatsächlich eignet sich das Training aber für Menschen jeden Alters, die gern mit ihrem Auto etwas vertrauter und auf brenzlige Situationen besser vorbereitet wären.

Das passiert beim Fahrsicherheitstraining

Wie reagiere ich bei einer Vollbremsung? Was mache ich, wenn ich ins Schleudern gerate? Wie funktioniert Gegenlenken, ohne zu verreißen? Wie lang ist der Bremsweg auf verschiedenen Untergründen? Diesen und vielen weiteren Fragen können Sie während des Trainings auf den Grund gehen. Sie probieren in sicherer Umgebung aus, wie Sie beim Fahren auf Stress oder Ablenkung reagieren, und spüren die Fliehkraft auf der Kreisbahn. Lassen Sie Ihre Sitzposition, Ihre Lenk- und Blicktechnik vom Fachmann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.

Wie wirkt sich die Technik in Ihrem Fahrzeug aus, was macht zum Beispiel das ABS? Sie können all Ihre Fragen über die Fahrphysik und das Fahrassistenzsystem stellen. Nach einem Fahrsicherheitstraining gehen Sie mit einem ganz neuen Selbstvertrauen zurück in den Straßenverkehr und wissen, wie Sie sich in gefährlichen Situationen zu verhalten haben.

Fahrsicherheitstraining nach Maß: Für Anfänger oder Senioren

Es gibt ein Fahrsicherheitstraining, das sich an die jüngeren Fahrer zwischen 17 und 25 Jahren richtet. Sie lernen hier alles oben Genannte und können gleichzeitig ausprobieren, was passiert, wenn sie sich überschätzen oder wenn ein Hindernis vor ihnen auftaucht. Andersherum können sich auch ältere Fahrer zu einem Trainingstag anmelden, der vor allem auf Senioren zugeschnitten ist. Auch Frauen, die sich wohler fühlen, wenn sie unter sich sind, bekommen ihr eigenes Training. Hier werden auch Fragen zur Sicherung der Kindersitze und der Ladung angesprochen.

Basistraining eignet sich für jeden Autofahrer

Für diejenigen, die das erste Mal ein Fahrsicherheitstraining absolvieren, eignet sich das Basistraining. Wer hier bereits teilgenommen hat, kann auch ein Training für Fortgeschrittene buchen und das richtige Verhalten in weiteren schwierigen Situationen erlernen. Und schließlich gibt es spezielle Fahrsicherheitstrainings für Autofahrer, die mit einem Anhänger unterwegs sind oder die mit einem Wohnmobil auf Reisen gehen möchten. Selbst die Besitzer von Oldtimern kommen nicht zu kurz: Aufgrund der alten Technik brauchen sie schließlich ein ganz spezielles Sicherheitstraining.