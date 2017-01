Amsterdam. Rekord: Zum ersten Mal produziert die Niederlande mehr als zwei Milliarden Tulpen in einer Saison. Die Hälfte davon werde nach Deutschland exportiert, sagte der stellvertretende Direktor der Königlichen Vereinigung der Blumenzwiebelzüchter, André Hoogendijk, am Dienstag in Amsterdam. „Tulpen sind in Deutschland hip und gerade auch bei jungen Leuten populär.“

Krise zwingt Russen von Rosen auf Tulpen umzusteigen

Die Züchter erwarten einen Jahres-Umsatz von insgesamt rund 300 Millionen Euro durch den Verkauf von Schnitttulpen. Die Tulpensaison, die am Sonnabend offiziell eröffnet wird, läuft etwa bis zum Muttertag im Mai. Vor zehn Jahren hatten die Züchter noch rund eine Milliarde Tulpen im Jahr produziert, 90 Prozent davon für den Export.

Auch in Russland steige die Nachfrage, sagte Hoogendijk. „Wegen der wirtschaftlichen Probleme kaufen Russen nun lieber die günstigeren Tulpen statt Rosen.“ Der Export nach Großbritannien wird nach Erwartung des Verbandes dagegen zurück gehen. Durch den Wertverlust des Pfundes seien holländische Tulpen für die Briten teuer geworden.

Tulpen für die Vase lieber mit einem scharfen Messer anschneiden. Quelle: dpa

Blumen für die Vase müssen nach dem Einkauf noch einmal ein wenig angeschnitten werden. Doch bei Tulpen sollte man dafür nicht die Schere nehmen, erklärt die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Die Schere verletzt die Leitungsbahnen der Pflanzen, anschließend können die Tulpen sich nicht mehr mit Wasser versorgen. Ein scharfes Messer ist besser geeignet.

Von RND/dpa