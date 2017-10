Kraft durch die goldene Kugel

Hannover. Der Berufsalltag ist für viele stressig. Besonders schwierig wird es, wenn Beruf und Familie unter einen Hut gebracht werden müssen. Ute Jünemann-Bauer weiß als ehemalige Finanzexpertin, welche Anforderungen die heutige Arbeitswelt mit sich bringt, und hat für sich die heilsame Wirkung von TaiChi und Qigong in Stresssituationen entdeckt. Nun gibt sie ihr Wissen im Buch „Kraftvoll im (Berufs-)Alltag“ weiter. Durch die darin beschriebenen Übungen kann man dem Stress entgegenwirken und entspannter leben und arbeiten. Schon 15 Minuten täglich können einiges bewirken. Wir stellen hier in den nächsten Wochen ein paar der Übungen vor. Heute: das Geheimnis der goldenen Kugel.

Ute Jünemann-Bauer: „Kraftvoll im (Berufs-)Alltag“. Landwirtschaftsverlag 120 Seiten, 16 Euro. Quelle: LV.Buch

Stellen Sie sich in die Grundhaltung. Die Füße parallel und hüftbreit auseinander, die Knie leicht gebeugt, die Schultern hängen locker herab. Atmen Sie ein und spüren, wie der Unterbauch gegen die Hände schiebt. Atmen Sie aus und spüren, wie sich der Unterbauch nach innen zieht. Wiederholen Sie diesen Vorgang neun Atemzüge lang.

Stellen Sie sich nun eine goldene Kugel unter den Händen vor, die sich in der Körpermitte des Unterbauches befindet. Atmen Sie ein und stellen sich vor, wie die goldene Kugel bis über den Bauch hinaus wächst und sich voller Kraft füllt. Die Hände zeigen dies mit einer nach außen fließenden Bewegung an. Atmen Sie aus und stellen sich vor, wie sich die Kugel im Unterbauch zusammenzieht und ihre ganze Kraft komprimiert. Die Hände zeigen dies mit einer zum Unterbauch fließenden Bewegung an. Wiederholen Sie diesen Vorgang neun Atemzüge lang.

Von RND