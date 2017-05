Como. BMW hat am Comer See die Studie des 8ers enthüllt. Das sportliche Luxuscoupés ist ein Zweitürer und erinnert an eine Baureihe, die bereits in den Jahren 1989 bis 1999 produziert wurde.

Technisch basiert der 2+2-Sitzer mit der langen Haube, der flachen Niere und dem breiten Heck auf dem aktuellen 7er, von dem er auch die wichtigsten Antriebe und Ausstattungsoptionen übernehmen soll. Das gilt für die LED-Scheinwerfer und das Cockpit mit Gestensteuerung ebenso wie für die Sechs- und Achtzylinder-Motoren mit bis zu 330 kW/450 PS.

Selbst der V12 hätte unter der Haube Platz. Dass es auch diesen Motor im künftigen 8er geben wird, ist nach Informationen aus BMW-Unternehmenskreisen aber noch nicht beschlossen. Das Auto soll mehr als fünf Meter lang sein und Platz für vier Passagiere bieten.

Der 8er, den es mittelfristig auch als Cabrio geben soll, ersetzt zwar den bisherigen 6er. Doch so ganz will BMW auf diese alte Nummer nicht verzichten. Denn die frei gewordene Lücke will der Hersteller aus Bayern zur Erweiterung der 5er-Familie nutzen - und lässt den bisherigen GT eine Klasse aufrücken.

Wenn die Mischung aus Kombi und Coupé auf der

IAA im September 2017 in Frankfurt/Main ihren Einstand gibt, wird sie deshalb als 6er GT gezeigt.

dpa