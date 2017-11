AMG präsentiert zum 50. Jubiläum limitiertes Karbonrennrad

Affalterbach. Die Mercedes-Tunertochter AMG feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Dazu gibt es in Kooperation mit dem Fahrradhersteller Rotwild nun auch ein handgefertigtes Luxusrennrad mit Karbonrahmen.

Das R.S2 Limited Edition "Beast of the Green Hell" ist laut Hersteller als Hommage an den Sportwagen Mercedes-AMG GT R gedacht. Dieser schaffte eine Runde auf der als "Grüne Hölle" bekannten Nürburgring-Nordschleife in 7 Minuten und 10,9 Sekunden. Das Rennrad verfügt über eine 22-Gangschaltung und hydraulische Scheibenbremsen.

Und nicht nur die grüne Farbe soll auf die "Grüne Hölle" und den GT R hinweisen, sondern auch der Preis: Er beträgt 7109 Euro und bildet so die Rundenzeit des Sportwagens ab.

dpa