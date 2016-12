München. Wer bei Minusgraden Motorrad oder Roller fahren will, muss auf die Reifen achten. Wie bei Autos gilt die situative Winterreifenpflicht. "Das Sommerreifenverbot bei winterlichen Straßenverhältnissen gilt auch für Krafträder, also Motorräder und Roller", so Stephan Miller vom ADAC.

Hier seien mindestens ein M+S-Symbol oder entsprechende Wintereigenschaften der Reifen Voraussetzung. Auch grobstollige Reifen, etwa von Geländemaschinen, erfüllen die Anforderungen.

Um im Winter sicher ans Ziel zu kommen, empfiehlt der ADAC allgemein, ausreichend Abstand zum Vordermann zu lassen und sehr vorausschauend zu fahren. Bei starkem Bremsen droht bei Motorrädern ohne ABS Blockier- und damit Sturzgefahr. Hier helfe es, sanft anzubremsen. Von langen Touren raten die Experten ab, weil ein plötzlicher Wetterumschwung die Weiterfahrt behindern kann. Wenn der Fahrer aufgrund eisiger Temperaturen auskühlt, kann das seine Reaktionsfähigkeit einschränken. Grundsätzlich rät der ADAC ohnehin, das Motorrad bei Schnee und Eis oder bei unsicherer Wetterlage zu Hause stehen zu lassen.

