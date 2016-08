Düsseldorf. Mehr als 2000 Reisemobile und Wohnanhänger verwandeln das Düsseldorfer Messegelände zur Freizeitmesse Caravan Salon (27. August bis 4. September) in einen riesigen Campingplatz. Bei der Schau für Freizeitfahrzeuge stellen die Hersteller die neuesten Entwicklungen der Branche vor.

Zu den aktuellen Trends gehört der Wunsch vieler Camper nach mehr Komfort. Häufig werde ein Freizeitfahrzeug über viele Monate im Jahr genutzt, berichteten Aussteller. Gleichzeitig arbeitet die Branche an neuen Lösungen, um die Wohnmobile und Caravans leichter zu machen.

Nach einem Fachbesuchertag am Freitag ist die Messe von Samstag an für das Publikum geöffnet. Zur 55. Ausgabe des Caravan-Salons werden 590 Hersteller erwartet. Ungefähr 200 000 Besucher kamen zu den Messen in den Vorjahren.

In Deutschland boomt derzeit das Geschäft mit Reisemobilen und Caravans. Der Caravaning Industrie Verband (CIVD) geht davon aus, dass rund 33 000 Reisemobile in diesem Jahr neu zugelassen werden. Das wäre ein Plus von fast 20 Prozent - ein Rekordwert. Bei den preisgünstigeren Caravans rechnet die Branche mit einem Zuwachs von 10 Prozent auf rund 20 000 verkaufte Wohnanhänger.

