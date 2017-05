Leipzig. „Hauptstadt der Elektromobilität“ zu werden – das ist für Leipzig nicht nur ein so leicht daher gesagter Marketingspruch. Die Kommune tut auch einiges dafür. Mehr als die Hälfte aller derzeit in der Stadt angemeldeten e-Autos fahren fürs Rathaus oder für kommunale Unternehmen.

170 Stromer waren zum 1. Januar dieses Jahres nach Auskunft des Flensburger Kraftfahrtbundesamtes in Leipzig registriert. Etwa 90 davon stehen Mitarbeitern des Stadtkonzerns und der Stadtverwaltung zur Verfügung. Allein im Rathaus steht jeder fünfte Dienstwagen mittlerweile unter Strom. „Von aktuell 99 Dienstfahrzeugen sind 21 elektrisch“, weiß Hauptamtsleiter Christian Aegerter zu berichten. Neun Mitsubishi hat das Rathaus vor einigen Jahren selbst gekauft.

Abteilungsleiter Jürg Schrödl vor der e-Auto-Flotte der Stadtverwaltung in Leipzig. Quelle: Dirk Knofe

Vor zwei Jahren kamen noch zwölf BMW i3 made in Leipzig dazu, die die Stadt über die Leipziger Transport und Logistik Betriebe GmbH (LTB) geleast hat. Die LTB ist ein Unternehmen der Leipziger Verkehrsbetriebe und mit 800 Fahrzeugen mittlerweile der größte Fuhrparkdienstleister im Raum Leipzig. „Bis Ende des Jahres werden wir weitere e-Fahrzeuge anschaffen“, kündigt Aegerter an. Die i3 werden dann gegen neuere Modelle getauscht – und statt zwölf sollen dann 16 den Rathaus-Fuhrpark erneuern. Zielstellung sei, perspektivisch 50 e-Fahrzeuge im Bestand zu haben.

Der Vorteil der Stromer: Sind sind leise und abgasfrei

Die neuen BMW sollen dann mit einer Batterieladung 300 Kilometer weit kommen. Doch die Reichweite steht für die Stadtverwaltung nicht an erster Stelle. „Für den Stadtverkehr sind die Stromer ideal“, so Aegerter. Sie haben deutlich niedrigere Verbrauchskosten als Benziner oder Diesel, sind zudem leise und abgasfrei. Eigenschaften, die für die Lebensqualität in einer Stadt zunehmend an Bedeutung gewinnen. Mit der Anschaffung der Stromer hat die Kommune zugleich eigene Lademöglichkeiten geschaffen. Sowohl am Neuen Rathaus als auch am Technischen Rathaus in der Prager Straße stehen den Mitarbeitern Schnellladesäulen zum Betanken zur Verfügung.

Am Technischen Rathaus und an der Prager Straße stehen den Mitarbeitern Schnellladesäulen zur Verfügung. Quelle: Dirk Knofe

Den gesamten Fuhrpark auf e-Autos umzustellen, plant man im Rathaus allerdings nicht. Bei Fahrzeugen mit Sonderausstattungen, beispielsweise Blitzer-Wagen, lohne sich eine Umrüstung aus wirtschaftlichen Gründen nicht. Und für Fernfahrten, für die etwa die Limousine des Oberbürgermeisters häufig eingesetzt werde, seien die Stromer mit ihrem jetzigen technischen Stand noch nicht geeignet.

„Es gibt keine technischen Mängel.“

Durchschnittlich 5000 Kilometer fährt jeder von den Rathausmiterbeitern genutzte elektrischen Kleinwagen pro Jahr. „Zufrieden sind alle“, sagt Aegerter. „Es gibt keine technischen Mängel.“

Klein, aber praktisch: Für den Stadtverkehr seien die e-Autos bestens geeignet, heißt es aus dem Rathaus. Quelle: Dirk Knofe

Den Einstieg in die e-Mobilität hatte die Stadt im Jahr 2012 mit einem Mobilitätsmanagementkonzept verbindlich gemacht. Das war eine der Voraussetzungen, um sich für den European Energy Award, das europäische Gütezertifikat für nachhaltige Energie- und Klimaschutzpolitik in der Kommune, zu bewerben. Leipzig will der Elektromobilität in Deutschland aber auch auf die Sprünge helfen. „Die öffentliche Hand“, sagt Aegerter, „muss deshalb Vorbild sein, sie muss klima- und umweltfreundlich agieren, nachhaltig wirtschaften und einen Beitrag zum technischen Fortschritt leisten.“ Damit irgendwann einmal in Deutschland die von der Politik angekündigten eine Million Elektroautos auf der Straße sind.

Von Klaus Staeubert