Hamburg. Handschuhe für Heimwerker und Hobbygärtner sollen die Haut vor Verletzungen schützen. Doch sind diese innen feucht, können etwa Ekzeme entstehen.

Auch Allergien können so ausgelöst werden, erklärt die Aktion Das sichere Haus in Hamburg. Um dem vorzubeugen, können Heimwerker unter die Arbeitshandschuhe Modelle aus Baumwolle anziehen. Außerdem sollten sie darauf achten, dass die Hände in den Handschuhen stets trocken und sauber sind.

Für grobe Arbeiten taugen Arbeitshandschuhe aus Leder. Ein langer Schaft kann hier sinnvoll sein. Beschichtet oder unbeschichtete Gewebehandschuhe lassen hingegen etwas mehr Gefühl in den Fingern zu. Damit lassen sich also feinere Arbeiten ausführen.

dpa