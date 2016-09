Kategorie: Hauptspeise

Zutaten für 4-6 Personen:

1/2 rote Paprika

1/2 grüne Paprika

1 Salatgurke

1 kleine Knoblauchzehe vom jungen Knoblauch

500 g reife Brombeeren

400 ml Rote Beete Saft (Reformhaus)

50 g Weißbrot

50 ml Rotweinessig

100 ml Olivenöl oder Sonnenblumenöl

Meersalz

Pfeffer

Zucker

6- 8 Stück kleine Tintenfische (Calamaris)

Naturjoghurt, 125 g Glas

Zubereitung:

Die Paprikaschoten waschen, halbieren, die Kerne und alles Weiße entfernen. Salatgurke schälen, halbieren und ebenfalls entkernen. Den Knoblauch schälen. Alle Beeren waschen, putzen und das Grün abschneiden, aber nur 400 Gramm mixen. Das Weißbrot sowie das Gemüse und die Beeren klein schneiden. Anschließend mit dem Öl und dem Essig im Mixer fein pürieren. Etwa zwei bis drei Stunden abgedeckt im Kühlschrank ziehen lassen, dann durch ein feines Sieb passieren und eventuell mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Tintenfische abziehen, putzen und sauber ausspülen. In Ringe schneiden oder im Ganzen lassen. In einer Pfanne in heißem Öl ca. 20 Sekunden scharf anbraten, würzen, fertig.

Anrichten:

Die Gazpacho in Gläser oder Teller füllen und die restlichen 100 Gramm Brombeeren und die gebratenen Calamaretti als Einlage dazu geben. Eine Nocke Joghurt auf die Suppe geben und mit fein geschnittenem Schnittlauch oder Frühlingslauch garnieren.

dpa