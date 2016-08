Bonn. Mangold hat etwas festere Blätter als Blattspinat. Deshalb kann das Gemüse ähnlich wie eine Kohlroulade mit Hackfleisch gefüllt werden. Auch Kräuter wie Thymian und Oregano sowie Schafskäse passen gut in die Füllung. Sogar die Stiele des Gemüses können gegessen werden, erläutert der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer. Sie werden ähnlich wie Spargel zubereitet. Dabei kommt Farbe auf den Teller, denn Mangold gibt es mit weißen, gelben, orangen und violettfarbenen Stielen. Die Blätter sind besonders reich an Vitamin C, Vitamin B2 und Provitamin A.

dpa