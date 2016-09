Mehr Geld dank BAföG-Erhöhung

Im Sommer gab es für BAföG -Empfänger eine erfreuliche Nachricht: Der Förderhöchstsatz für Studierende, die nicht mehr bei ihren Eltern wohnen, steigt ab August 2016 um rund 9,7 Prozent auf bis zu 735 Euro. Wie viel man tatsächlich bekommt, hängt aber stark vom Einkommen der Eltern und dem eigenen Vermögen ab. Berücksichtigt werden auch die aktuellen Lebensumstände oder wo man krankenversichert ist. Nach dem Studium muss man allerdings die Hälfte der erhaltenden Summe an den Staat zurückzahlen. Was viele nicht wissen: Auch für ein Studium im Ausland kann man unter bestimmten Bedingungen BAföG beantragen. Gleiches gilt für ausländische Studierende, die eine dauerhafte Bleibeperspektive haben und in Deutschland studieren möchten.

Stipendien: Informieren lohnt sich!

Vor allem Studierende mit besonderen Fähigkeiten, politischen, weltanschaulichen, religiösen Ansichten oder hohem sozialen Engagement sollten den Aufwand nicht scheuen und sich für ein Stipendium bewerben. Zu den größten Stiftungen Deutschlands zählen die Studienstiftung des deutschen Volkes, die Hans-Böckler-Stiftung und das Evangelische Studienwerk e.V. Villigst. Sie zusammen vergeben allein rund 10.300 Stipendien. In den meisten Fällen erhalten die Stipendiaten finanzielle Unterstützung in Form von monatlichen Geldzuwendungen. Diese müssen nach dem Studium auch nicht zurückgezahlt werden. Wer sich für ein Stipendium interessiert, sollte jedoch beachten, dass er die Ansichten des Stifters nachvollziehen und vertreten kann. Um bei der Stipendiensuche erfolgreich zu sein, ist eine gründliche Recherche wichtig, denn es gibt viele kleine Stiftungen, die ihre Stipendien mitunter nicht vergeben können, da keine Bewerbungen eingehen. Informationen rund ums Thema Stipendium gibt es auf www.stipendienlotse.de.

Sicher und unabhängig finanzieren

Für Studierende ohne BAföG und Stipendium, die von ihren Eltern nicht oder nur wenig unterstützt werden können, bleibt oft nur eine Alternative: ein Nebenjob. Aber der frisst viel Zeit, die man eigentlich fürs Lernen braucht. Ein Studienkredit ist hier oft eine gute Lösung. Dieser wird von Banken und Sparkassen ausgezahlt und bietet dem Studierenden eine von den Eltern unabhängige Finanzierung. Um einen Bildungskredit der Sparkasse Leipzig in Anspruch nehmen zu können, müssen Studierende für ein Vollzeitstudium eingeschrieben sein, ein Girokonto bei der Sparkasse besitzen und sie dürfen nicht älter als 30 Jahre alt sein. Nach einem Beratungsgespräch erhalten sie einen individuell angepassten Kredit, der bis zu 72 Monate ausgezahlt werden kann. Ist das Studium beendet, folgt die Rückzahlungsphase von maximal zehn Jahren.

