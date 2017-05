Im Gebiet der Polizeidirektion Leipzig ist die Zahl der registrierten Diebstahlsdelikte 2016 auf einen neuen Höchststand von 58.159 Fällen (Vorjahr 51.488) gestiegen. Ebenso nahmen Eigentumsdelikte in Kellern, Böden und Waschküchen (+30,2 Prozent) sowie Wohnungen (+12,5 Prozent) zu. Somit werden 25 Menschen am Tag Opfer eines Einbruchs in ihrem Keller bzw. ihrer Waschküche und achtmal am Tag wird ein Einbruch in einer Wohnung verübt.

Mehr Förderung für Einbruchschutz

Eine wirksame Einbruchsprävention ist unter anderem mit dem Einbau aufwendiger Sicherheitstechnik verbunden. Seit März 2017 gelten bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) neue Förderbedingungen für Wohneigentümer und Mieter, die ihre eigenen vier Wände vor Diebstahl schützen wollen. Ab sofort fördert die KfW auch kleinere Sicherungsmaßnahmen mit einer Mindestinvestition von 500 Euro. Die Höhe des Zuschusses beträgt nun 10 Prozent der Investition, möglich sind mindestens 50 Euro und maximal 1.500 Euro.

Investitionen in Einbruchschutz sind oft mit höheren Kosten verbunden. Immobilieneigentümer können den Modernisierungskredit der Sparkasse Leipzig in Anspruch nehmen, wenn es beispielsweise um den Einbau neuer Türen oder Fenster geht. Die Kredithöhe kann individuell festgelegt werden und reicht von 10.000 bis 49.999 Euro bei einer frei wählbaren Laufzeit zwischen 12 bis 120 Monaten.

Eine Hausratversicherung für den Fall der Fälle

Haben Einbrecher trotz Prävention zugeschlagen, zahlt es sich aus, wenn man vorher eine Hausratversicherung abgeschlossen hat. Die Versicherung erstattet gestohlene oder beschädigte Gegenstände zum Neuwert. Sie lässt sich individuell nach den Wert der Gegenstände festlegen oder wird durch eine Quadratmeterpauschale ermittelt.

Mehr Informationen zum Sparkassen-Modernisierungskredit und der Sparkassen-Hausratversicherung erhalten Sie bei einem Beratungstermin in einer der Filialen der Sparkasse Leipzig.