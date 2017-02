Spätestens in der Grundschule sollten Kinder wöchentlich einen kleinen Betrag bekommen, so dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können: Ist eine bestimmte Anschaffung sinnvoll oder spare ich lieber, um mir einen größeren Traum zu erfüllen? Für Zehnjährige ist ein monatliches Taschengeld empfehlenswert.

Taschengeld sinnvoll planen

Vor allem jüngeren Kindern fällt es oft schwer, den Überblick über Einnahmen und Ausgaben zu behalten. Zur besseren Übersicht gibt es den Taschengeldplaner der Sparkasse, der zum kostenlosen Download bereitsteht. Er bietet neben Tipps zum Sparen und dem bewussten Umgang mit Geld auch Übersichten zu monatlichen Einnahmen und Ausgaben. Mit einer Jahresübersicht lässt sich nachvollziehen, ob die Kasse am Ende stimmt. Hilfreich ist auch eine Liste mit verliehenen Dingen und Beträgen, an die man sich so besser erinnert.

Das erste eigene Kont o

Zum Taschengeld kommen oftmals weitere Einnahmen hinzu, beispielsweise Geldgeschenke zu Weihnachten oder zu Geburtstagen. Und so manche Jugendliche verdienen ab 14 Jahren mit einem Nebenjob auch schon ihr erstes eigenes Geld. Spätestens dann macht sich ein Jugendkonto bezahlt: Mit dem kostenlosen Konto GiroFlex der Sparkasse Leipzig kann man nicht nur sein Taschengeld sparen, bis zu einem Guthaben von 1.000 Euro gibt es sogar Zinsen dafür. Wie beim Kontomodell GiroKomfort sind bei Kindern ab zwölf Jahren zwei Sparkassen-Cards sowie die kostenfreie Nutzung von deutschlandweit 25.000 Geldautomaten inklusive. Mit Zustimmung der Eltern ist auch kostenfreies Online-Banking möglich und Jugendliche von 14 bis 17 Jahren erhalten auf Wunsch eine Basis-Kreditkarte für einen Euro monatlich.

