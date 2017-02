Die meisten Frauen lassen sich bei Schmuckgeschenken gern überraschen: 74 Prozent der befragten Frauen wollen nicht dabei sein, wenn ihr Partner Schmuck für sie auswählt. Männer, die bei der Wahl unsicher sind, können sich an den bereits vorhandenen Schmuckstücken orientieren, schließlich soll das Geschenk auch getragen werden. Wichtig ist zudem die richtige Ringgröße: Hier nimmt man am besten heimlich einen vorhandenen Ring mit zum Juwelier.

Was, wenn es finanziell knapp wird?

Mit einem Girokonto bei der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Card Plus lassen sich auch spontan Wünsche erfüllen. Der Kunde erhält einen persönlichen Kreditrahmen, über den er frei verfügen kann. Im Unterschied zur Sparkassen-Card wird der Kaufbetrag nicht sofort vom Girokonto abgebucht, sondern automatisch in monatlichen Raten zurückgezahlt. Dabei werden zwei Prozent des Kaufpreises beziehungsweise mindestens 50 Euro monatlich fällig. Die Tilgung von höheren Beträgen ist jederzeit möglich. Der Vorteil liegt auf der Hand: Bei der Sparkassen-Card Plus sind die Zinsen günstiger als beim Dispokredit. Und die muss man nur für den Betrag zahlen, den man tatsächlich in Anspruch genommen hat.

