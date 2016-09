Die SparkassenCard Plus ist der Kredit im Hosentaschenformat. Sie erhalten einen persönlichen Kreditrahmen, über den Sie ganz nach ihren Wünschen verfügen können. Der Unterschied zur SparkassenCard: Der Kaufbetrag wird nicht sofort vom Girokonto abgebucht, sondern monatlich ganz bequem und automatisch in flexiblen Raten zurückgezahlt. Auch die Tilgung von höheren Beträgen ist jederzeit möglich. Und: Zinsen zahlen Sie nur für den Betrag, den Sie tatsächlich in Anspruch genommen haben.

Wer die SparkassenCard Plus nutzt, erfüllt sich seine Wünsche schneller und flexibler denn je und muss seinen Einkauf nicht in einem Betrag bezahlen. Einsetzen können Sie die Karte überall in Deutschland, wo Kartenzahlung möglich und das Maestro-Zeichen zu sehen ist.

Vorteile auf einen Blick

Wünsche spontan erfüllen

Kaufbetrag in bequemen monatlichen Raten begleichen

Günstige Zinsen und flexible Rückzahlungsraten

Sondertilgung jederzeit möglich

Unser Tipp: Vereinbaren Sie einen Termin in einer der Filialen der Sparkasse Leipzig unter www.sparkasse-leipzig.de