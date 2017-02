Und die meist genutzten Banking-Apps Deutschlands Sparkasse und Sparkasse+ überzeugen mit einem modernen Design, übersichtlicher Navigation und erweiterten Funktionen. Mit Kwitt und der Fotoüberweisung bieten wir Ihnen jetzt noch mehr Komfort bei Ihren täglichen Bankgeschäften.

Foto machen, statt IBAN abtippen

Kunden der Sparkasse Leipzig mit einem iPhone oder Android-Smartphone können ab sofort die Funktion „Fotoüberweisung“ in ihrer App Sparkasse bzw. Sparkasse+ nutzen. Mit dieser Anwendung können papierhafte Rechnungen, Überweisungsträger oder Mahnungen bequem mit dem Smartphone oder anderen mobilen Endgeräten mit nur wenigen Klicks beglichen werden.Die zahlungsrelevanten Daten werden automatisch erkannt und direkt in das Überweisungsformular übertragen. Lästiges Abtippen gehört der Vergangenheit an. Dieser Service ist für Kunden der Sparkasse Leipzig kostenfrei.

So funktioniert's:

Sie starten die Funktion Fotoüberweisung in Ihrer Sparkassen-App und fotografieren mit dem Smartphone Ihre Rechnung bzw. Überweisungsträger ab. Das Foto wird automatisch analysiert und die zahlungsrelevanten Daten werden in das Überweisungsformular der Sparkassen-App übertragen. Anschließend prüfen Sie nur noch die entsprechenden Daten und geben den Zahlungsauftrag wie gewohnt mit einer TAN (pushTAN, chipTAN) frei. Schon ist die Überweisung auf dem Weg zum Empfänger.

Ihre Vorteile auf einen Blick

einfache, schnelle und bequeme Erfassung von Überweisungen auf dem Smartphone

automatische Übertragung zahlungsrelevanter Daten durch intelligente Texterkennung. Händisches Abtippen entfällt und minimiert damit das Risiko fehlerhafter Eingaben in der Überweisungsmaske.

Weitere Informationen zur Fotoüberweisung finden Sie hier !

Details zur Sparkassen-App lesen Sie hier !

Infos zu den mobilen Anwendungen der Sparkasse Leipzig finden Sie hier !