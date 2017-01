Berlin. Wie ihr Name schon verrät, blüht die Chinesische Winterblüte (Chimonanthus praecox) mitten in der kalten Jahreszeit. Von Dezember bis März verströmen ihre Blüten einen intensiven Duft nach Vanille.

Wem es draußen zu kalt ist, dem empfiehlt der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG) in Berlin, einige Zweige der Chinesischen Winterblüte in die Vase stellen und den betörenden Duft im warmen Zimmer genießen.

Die Pflanze wird nur etwa zwei Meter hoch, daher ist sie auch bestens für kleine Gärten geeignet. Bis man in den Genuss der Blüten kommt, dauert es jedoch etwas: Das Gehölz blüht erst nach etwa drei bis fünf Jahren. Dann ist die Pflanze in der Regel auch ausreichend frosthart - vorausgesetzt, sie steht an einem geschützten Platz. Der BDG rät, junge Pflanzen sicherheitshalber gegen starken Frost zu schützen.

Die Chinesische Winterblüte mag sonnige bis halbschattige Plätze, zum Beispiel vor einer Mauer oder Hecke. Nässe gefällt ihr nicht besonders, der Boden sollte daher eher trocken und gut durchlässig sein.

dpa