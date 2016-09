Hamburg. Eine Gartenleiter wird idealerweise mit einem Winkel von rund 70 Grad an den Baum oder eine Wand angelehnt. Steht sie steiler, kann man schon beim Aufstieg gemeinsam mit der Leiter umkippen. Ist der Winkel zu flach, rutscht die Leiter vielleicht weg.

Ob der Winkel richtig ist, lässt sich mit der Ellenbogen-Methode grob prüfen. Die Aktion Das sichere Haus in Hamburg rät, sich mit einem Fuß an einen der senkrechten Holme neben die Leiter zu stellen - und zwar so, dass Fuß und Leiterstufen in eine Richtung zeigen. Dann winkelt man den zur Leiter gewandten Arm an und hebt ihn an - berührt der Ellenbogen die Leiter, steht sie perfekt.

dpa