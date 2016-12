Ihre besten Verbündeten: Eine ausgewogene Ernährung, mehr Bewegung – und die Strategie der kleinen Schritte!

„Diäten sind zeitlich begrenzt und bewirken auf lange Sicht nicht viel“, sagt Professor Dr. Stephan Jacob, Facharzt für Innere Medizin und Diabetologie. „Doch wem es dauerhaft gelingt, sich kalorienreduziert, aber gesund zu ernähren, schafft es auch abzunehmen.“ Auch Kohlenhydrate wie Brot und Pasta sind nicht grundsätzlich verboten. Allerdings: „Kohlenhydrate haben eine unmittelbare Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel und die benötigte Insulinmenge“, sagt Jacob. „Das Hormon steuert unter anderem die Fettverbrennung und bestimmt entscheidend mit, ob wir zu- oder abnehmen.“ Ein sehr hoher Insulinbedarf sollte daher vermieden werden. Das klappt am besten, wenn die Menge an Kohlenhydraten reduziert wird – vor allem am Abend. „Dann schaltet der Körper nachts auf Fettverbrennung um!“

Neben einer gesunden Ernährung ist Bewegung ein weiterer Baustein. Sportliche Aktivität senkt den Blutzuckerspiegel und verbessert die Wirkung des Insulins im Körper. „Zusätzlich hilft sie, Kalorien zu verbrennen“, sagt Jacob. Drei bis vier Mal pro Woche sollten Menschen mit Diabetes daher aktiv werden. Ihren Blutzuckerspiegel müssen sie dabei stets im Auge behalten: Moderne Messsysteme passen in jede Jackentasche und lassen sich auch unterwegs leicht bedienen. So vereint zum Beispiel Accu-Chek Mobile Blutzuckermessgerät, Stechhilfe und 50 Tests in einem System. Mit etwas Übung lässt es sich sogar mit einer Hand bedienen.

Im Alltag ist es nicht immer einfach, guten Vorsätzen treu zu bleiben. Setzen Sie auf die Strategie der kleinen Schritte: Bereits ein paar Kilo weniger wirken sich positiv auf die Gesundheit aus, wenn das neue Gewicht dauerhaft gehalten werden kann. Belohnen Sie sich auch für kleine Erfolge: Gönnen Sie sich ein neues Sport-Outfit, nehmen Sie an einem exotischen Kochkurs teil. Wenn mal wirklich keine Zeit bleibt fürs Training, bringen Sie mehr Bewegung in den Alltag, fahren Sie zum Beispiel mit dem Rad zum Einkaufen. Und suchen Sie sich Verbündete: Vielleicht findet sich eine Freundin, die Sie bei Ihrem Training begleitet? So hat der innere Schweinehund keine Chance!

