Bonn. In welchen Ausbildungsberufen ist die Quote an vorzeitigen Vertragslösungen am höchsten?

- Platz 1: Restaurantfachmann (50,5 Prozent)

- Platz 2: Fachkraft für Schutz und Sicherheit (50,3 Prozent)

- Platz 3: Koch (48,6 Prozent)

- Platz 4: Friseur (48,0 Prozent)

- Platz 5: Gebäudereiniger (46,7 Prozent)

Die Daten stammen aus dem Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2016. Die Zahlen beziehen sich auf 2014.

dpa