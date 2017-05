Hamburg. Am Arbeitsplatz haben sehr junge Beschäftigte mitunter das Gefühl, im Nachteil zu sein. Doch wie sollten sie in einer solchen Situation handeln? "Wer das Gefühl hat, dass ihm Aufgaben nicht gegeben werden, weil er zu jung ist, sollte sich für sein Alter nie rechtfertigen".

Dies rät die Karriereberaterin Maja Skubella aus Hamburg. Denn dann sind Beschäftigte gleich in der Defensive. Besser sei es, mit Kommentaren zum Alter spielerisch umzugehen nach dem Motto: "Ja, da habe ich Glück." Hin und wieder kann auch der Hinweis "Man sieht ja an meinem Lebenslauf, was ich alles schon gemacht habe" an Chefs und Kollegen hilfreich sein.

dpa