Rom. Warum immer Tannengrün, wenn man anderen Pflanzen ganz einfach einen Weihnachtslook verpassen kann? Das haben sich offenbar einige Blumenhändler in Rom gedacht, die kurz vor den Festtagen die für Italien typischen Dickblattgewächse verkaufen.

Statt im natürlichen Grün angesprüht in glitzerndem Rot oder schimmerndem Silber. Die piksigen, pflegeleichten Sukkulenten sind längst auch in Deutschland populär und werden auf verschiedenen Hobby-Gärtner-Blogs als Pflanzentrend des Jahres bezeichnet. Was die Pflanze von der weihnachtlichen Sprühkur hält, ist eine andere Frage.

