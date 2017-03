Barcelona. USB-Netzteile sind nicht groß, flacher könnten sie aber durchaus sein. Das glaubt zumindest das US-Unternehmen Kado und stellt auf dem

Mobile World Congress (27. Februar bis 2. März) die Prototypen des nach eigenen Angaben flachsten Netzteils der Welt vor.

Das Kado Wallet ist fünf Millimeter dick und hat etwa die Kantenlänge einer Kreditkarte. Die Steckkontakte sind ausklappbar, geladen werden Smartphones und andere Kleingeräte mit maximal 10 Watt. Auf Wunsch ist das Netzteil um ein Ansteckmodul mit 60 Zentimetern gerolltem Kabel erweiterbar.

Etwas größer, aber immer noch klein ist das Kado Sleeve, ein Universalnetzteil für USB-Geräte mit bis zu 70 Watt Leistung. Es ist in etwa so groß wie ein 5-Zoll-Smartphone, 8 Millimeter dick und soll nach der Vorstellung seiner Entwickler Standardnetzteile für Notebooks ersetzen. Klappt man es aus dem flachen Zustand zusammen, falten sich die Steckkontakte aus, und das Sleeve lässt sich um wenige Grad versetzt in die Steckdose einschieben. Zum Ladegerät gehört ein flaches Kabel von 2 Metern Länge, das bündig drumherum gewickelt werden kann. Als Anschlüsse werden USB-C und nach Herstellerangaben "für die meisten Laptops passende" Austauschstecker geliefert. Intelligente Ladetechnik soll die nötige Spannung selbst ermitteln können.

Für die Produktion der flachen Stromanschlüsse sucht das Unternehmen derzeit Kapital per Crowdfunding. Gelingt das, werden die beiden Netzteile zuerst in den USA auf den Markt kommen. Als Preise nannte das Unternehmen 50 US-Dollar (etwa 47 Euro) für das Kado Wallet, das Sleeve soll etwa 100 US-Dollar(rund 94 Euro) kosten. Bis 2018 sollen Wallet und Sleeve auch in europäische Steckdosen passen.

dpa